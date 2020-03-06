"Обидно Никите до слез": Садальский высмеял сына Высоцкого из-за рекламы ФБР

Знаменитый актер, исполнитель роли Кирпича в культовом фильме «Место встречи извенить нельзя» Станислав Садальский прокомментировал скандал, вспыхнувший в связи с использованием образа Владимира Высоцкого.

В США появилась реклама программы Федерального бюро расследований (ФБР) с обращением на русском языке. В нем звучит призыв сообщать информацию, которая может заинтересовать ФБР. Листовку снабдили портретом Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого.

Реклама программы ФБР / facebook.com

Сын поэта и актера Никита Высоцкий уже назвал использование образа отца свинством и даже не исключил, что подаст в суд на американскую спецслужбу.

У Станислава Садальского, как всегда, свое мнение. Досталось от резкого на язык актера и американцам, и самому Никите Владимировичу.

– На святое покусились пиндосы! Ведь после А.С.Пушкина Высоцкий – это наше всё. То есть, это раньше он считался антисоветчик, предатель, алкоголик и наркоман, но это при коммунистах. А теперь РФ, самопровозглашенная преемницей коммунистического СССР, считает, что Владимир Семенович Высоцкий – наше всё, и не трогай! – отреагировал в своем Инстаграме Стас Садальский. – Ну, вы чувствуете сносящий голову когнитивный диссонанс?

Садальский прошелся и по сыну Высоцкого:

– Отдельно удивляет истерика сына Высоцкого – Никиты, посвятившего свою жизнь (жизнь, Карл!) зарабатыванию денег на папе, по поводу бесплатного использования ФБР имени Высоцкого в своих целях. Как будто ФБР должно было у кого-то спрашивать разрешения. Разрешение-то черт с ним. И что в своих целях – кого это волнует, но вот что бесплатно – обидно Никите до слез.

Актер также не упустил случая и сравнил наши спецслужбы с заокеанскими.

– Умные люди сейчас стали больше доверять ФБР и ЦРУ, чем следственному комитету и ФСБ, – считает актер-блогер. – Те хоть сразу находят, кто прячет деньги в оффшорах, а наши только помогают прятать деньги «Единой России» в Панаме и на Кипре и на дачах в Швейцарии и Франции. Доверие к нашим службам на нуле. Вы согласны?