"Оскар" – наш! Как пять кинематографистов из России вошли в состав Киноакадемии

В этом году в Американскую киноакадемию, члены которой решают, кому достанется «Оскар», приняли пять кинематографистов из России – документалистов Виталия Минского и Марию Разбежкину, монтажёра Игоря Литонинского, звукорежиссёра Павла Дореули и мастера визуальных эффектов Дмитрия Токоякова.

Что это все значит и что за удивительные перемены происходят с Академией, мы спросили Дмитрия Токоякова.

Он начинал карьеру в родной Хакасии, потом работал в «Базелевсе» с Тимуром Бекмамбетовым, а сейчас он главный супервайзер студии «Грин лайт» и продолжает делать классное кино.

– Дмитрий, как это было?

– Оргкомитет мне сообщил, что я хожу в список кандидатов, а дальше меня попросили прислать рекомендации от двух членов Киноакадемии. Все уже сделано, теперь нужно узнать о членских взносах — когда и сколько.

– Когда «Оскар» в этом году был отдан не американскому, а корейскому фильму («Паразиты»), и это произошло впервые в истории, все заговорили о «перестройке» Киноакадемии. И вот теперь на фоне расовых и феминистских проблем выясняется, что сейчас в Киноакадемии увеличивается представительство женщин, разных этнических групп и стран. Вы родом из Хакасии. Может, это сыграло какую-то роль?

– Безусловно, Киноакадемия меняется вместе со всем миром. Ее стремление стать максимально диверсифицированной очевидно. Но это делается для того, чтобы лучшие фильмы определялись максимально широким кругом людей из разных стран, из разных религий, профессий и полов. Это как раз очень хорошо, потому что американцы, да и весь мир смотрит в основном американское кино. И то, что теперь в Киноакадемии прибавилось ещё пятеро из России, повышает шансы на большую осведомленность мира, что происходит в нашем кино. И такое разнообразие в составе Киноакадемии делает «Оскар» все более глобальным.

Но моя национальность при этом вряд ли играет роль, я, с точки зрения Киноакадемии, человек из России. С другой стороны, я почти 30 лет этим занимаюсь и работал над пятью фильмами, номинированными на «Оскар», так что...

– А какой из них самый крутой?

– Самый-самый – это, наверное, «Выживший» с Леонардо ДиКаприо. Там были не самые сложные задачи, зато большая ответственность – не могли же мы допустить, чтобы хоть что-то у нас было хуже, чем у передовых американских компаний. И Алехандро Иньярриту (режиссер) сказал, что русские прекрасно делают снег. С первого раза и очень реалистично. Люди из Лос-Анджелеса не могли добиться такого снега, потому что они его практически никогда не видят.

– А есть ли элемент политики при приёме в академики? В России среди квази-патриотов сегодня много антиамериканской истерики. Учитываются ли политические взгляды кандидатов из нашей страны?

– Не думаю. Киношники достаточно далеки от политики, как правило. Настоящее кино – это всё-таки творчество. И Киноакадемия как раз старается дистанцироваться от политики, хотя ее и критикуют за то что «Оскар» часто достаётся более политкорректным фильмам. Но я-то занимаюсь картинами и вообще далёк от политики.

– Теперь вы поедете на отсмотр фильмов, на голосование и церемонию награждения?

– Нет, это удалённо делается. Есть специальный защищенный сайт, где ближе к зиме появляются новые фильмы-кандидаты на «Оскар», мы их там смотрим. И голосование тоже электронное. А в церемонии, как правило, участвуют только номинанты. Но возможно, я тоже когда-нибудь пойду туда, в тот зал.