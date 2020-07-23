"Больно ходить! Врачи только тянут деньги": Амаяка Акопяна обманули медики

Прославленный иллюзионист живет затворником: страдает один дома и не общается с детьми.

Актер, режиссер, иллюзионист Амаяк Акопян давно не появляется на телевидении и в кино. 63-летний советский артист ведет отшельнический образ жизни, общаясь все больше с самим собой.

В эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru Акопян рассказал о том, почему замкнулся в себе.

– Амаяк Арутюнович, вас давно не видно на голубых экранах. Куда вы пропали?

– Грузины говорят, что Россия – наш враг. Азербайджанцы говорят, что армяне им враги. Как же тяжело это слышать мне, советскому человеку, которому рукоплескали, не побоюсь этого слова, Муаммар Каддафи, Майкл Джексон!..

Мне больно все это видеть и слышать, а вы спрашиваете, почему меня не видно на телевидении. А зачем мне появляться? Да, меня каждый день останавливают люди на улице, говорят такие слова, от которых слезы наворачиваются на глаза: «Вы – кумир нашего детства, спасибо вам за наши счастливые воспоминания». В кино я снялся в свое время более, чем в 35 фильмах. То, что мне сегодня предлагают, – очень слабые, картонные ленты. А сниматься в плохом фильме, как говорила Фаина Геогиевна Раневская, все равно, что плюнуть в вечность.

Фильмы, которые мне предлагают, можно смотреть в лучшем случае в тюрьмах и в самолетах – и то потому, что оттуда невозможно сбежать. Что касается телевидения, меня, как и многих других артистов, зовут в скандальные шоу. Журналисты с НТВ постоянно звонят: «Что-то вас давно не видно, давайте наши авторы такое придумают, всколыхнем всю страну». Я теряю сознание у трубки. Все, что мне предлагают, – просто позор.

Как закончится пандемия, я буду по-прежнему выступать перед детьми в больницах бесплатно. Я распустил свой коллектив, ведь на гастроли уже не могу ездить, как раньше, психофизически не могу уже себе это позволить. Долгие годы я просил, умолял богатых людей, чтобы мне помогли создать Театр чудес Амаяка Акопяна. Но мой бесплатный театр никого не заинтересовал. Если проект не приносит дивиденды, то здесь не о чем говорить.

– А к Иосифу Кобзону не обращались? Он помогал артистам в решении таких вопросов.

– Конечно! Это был единственный мой друг. Перед его смертью мы должны были пойти к людям, кто бы нам помог с этим вопросом, но мы не успели. 11 сентября я приехал к нему в последний раз, всегда поздравлял его с днем рождения, но не стал ему ни о чем напоминать.

Он ушел, и нормальные, вменяемые люди, которые его окружали, распались, как распалась и связь времен. Больше я ни с кем не общаюсь.

– Как проводили время на самоизоляции?

– Я потерял маму недавно, все это совпало с пандемией. Мамочка – единственный человек в моей жизни, которая была морально-нравственным камертоном в моей жизни.

Ее не стало – и я все это время, зашторив окна черными шторами, провел не выходя из дома. Я потерял счет дням, добрые люди приходили, приносили мне поесть. Круг моих собеседников сузился до внутренних монологов.

– С сыном Филиппом не общались?

– В Америке у меня родилась внучка Сашенька. Хотел уехать туда, но ситуация очень сложная. Сын Филипп работает на удаленке, его жена, микробиолог, непосредственно занимается этим вирусом в лабораториях. В Израиле живет моя дочь, внуки, другие родственники.

После смерти папы распалась связь со многими. Дети мои сами по себе, а я сам по себе. К великому сожалению, мы не общаемся. Может, все так сложилось от моей недальновидности. Я замкнулся, в свой мир никого не впускаю.

– Здоровье не подводит?

– Я на протяжении многих лет не берег себя. Объездил пол-мира, снимался в кино без дублера, в одном из фильмов выпадал из автобуса. В юности я был спортсменом, поэтому трюки для меня не составляли сложности. Как-то упал в оркестровую яму в Италии, попятившись назад. Сейчас все старые травмы дают о себе знать.

У меня много травм позвоночника, шейных позвонков. Медики наши… никто мне помочь не может, одни шарлатаны, только деньги тянут. Перестал ходить по врачам.

Будучи на гастролях, общался в том числе с йогами, и они научили меня хорошим упражнениям, которые сейчас меня выручают. Передвигаюсь сквозь боль, купил себе корсет.