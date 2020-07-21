"Хранить всё это сложно": сын Касаткиной и Колосова о продаже архива родителей

Фотографии, рукописи и письма Народных артистов СССР пустят с молотка.

22 июля Аукционный дом «12-й стул» в режиме онлайн проводит аукцион, на котором будут выставлены вещи из домашнего архива Народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова.

Среди лотов – фотографии со съемок фильма режиссера Колосова «Укрощение строптивой», где главную роль Катарины сыграла Касаткина, страницы режиссерского сценария и другие материалы, связанные с этой кинокартиной. Стартовая цена – 5 тысяч рублей.

К советско-польскому фильму «Помни имя свое», снятому Сергеем Николаевичем в 1974 году (опять же, в главной роли – Людмила Касаткина), относятся два лота: фотографии и различные материалы (старт 3,5 тысячи рублей) и тканевый плакат, исполненный художником М. Хазановским (старт 5 тысяч рублей). Альбом с фотографиями со съемок фильма «Укротительница тигров», где Людмила Ивановна исполнила роль дрессировщицы Лены Воронцовой, стартует с 6 тысяч рублей.

Топ-лотом аукционной коллекции станет объемная подборка архивных материалов, которая включает семь коллекционных разделов. Первый содержит 325 детских и семейных фотографий, а также снимков с торжественных мероприятий, датированных периодом с 1939 по 2012 гг. Наиболее интересны театральные фото Касаткиной 1948 года и редчайшие фотографии Колосова-актера 1940-го.

Второй раздел относится к Людмиле Касаткиной и включает рукописные тетради с ролями и переписанными стихотворениями, а также записные книжки...

– К этому мероприятию мы не имеем отношения, – комментирует Sobesednik.ru сын Народных артистов Алексей Колосов. – В 2013 году мы продали часть архива моих родителей поклонникам и ценителям их таланта, а часть выставили тогда на аукцион. Видимо, теперь эти люди решили перепродать. Продавали мы, конечно, по меньшим ценам, которые указаны сейчас.

Но то, что особенно ценили родители, они сами при жизни бесплатно передали в государственный архив, – отмечает Алексей. – Хранить все это сложно: негде, да и нужно, чтобы эти бумаги, фотографии оставались в прежнем виде. Поэтому доверили профессионалам. Да, нам что-то когда-то пришлось продать, а теперь эти люди, выждав время, выставляют их на аукционе. И это их право, ничего в этом плохого не вижу. Надеюсь, архив попадет в хорошие руки, тем, кто, действительно, ценит историю нашего кино и театра и, главное, создаст условия для бережного сохранения этого архива.