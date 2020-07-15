"Заграевского считали геем": эксперт "Пусть говорят" страдал от грязных намёков

Со дня внезапной смерти Сергея Заграевского прошло 9 дней. Продюсер Олеся Сазыкина рассказала о переживаниях покойного.

Знакомые художника до сих пор не могут поверить в его кончину. Все в один голос заявляют, что Сергей всегда был позитивным, никто даже не мог предположить, что у него были проблемы со здоровьем. Однако продюсер Олеся Сазыкина, которая на протяжении двух лет пересекалась с Заграевским в студии «Пусть говорят» («Первый канал»), рассказала корреспонденту Sobesednik.ru: незадолго до смерти художник жаловался ей на сердце. И сильно страдал из-за того, что его считали геем.

– Сергея я знала около двух лет. Его все любили, – утверждает Олеся. – В любом скандале на «Пусть говорят» он всегда защищал женщин. Например, когда Андрей Григорьев-Апполонов пришел на съемки в нетрезвом состоянии и говорил, что хочет подать на меня в суд, Сергей его так отчихпыхтил, вы бы только видели! Я думала, что будет драка! Сергей говорил, что женщина – это картина, ею надо любоваться и ни в коем случае нельзя ее обижать, даже если она не права.

По словам Олеси, несмотря на любовь Сергея к женщинам, многие почему-то считали его представителем нетрадиционной ориентации.

– Он по этому поводу очень переживал, говорил: «Да какой я гей?!», – вспоминает Сазыкина. – И на самом деле, я знаю, что у него было множество женщин, некоторые из них даже родили от него детей. Видимо, его считали геем просто потому, что он всегда был ухожен и одет с иголочки.

За две недели до смерти Заграевского Сазыкина разговаривала с ним по телефону. По словам Олеси, уже тогда он чувствовал себя неважно.

– Он сказал: «Я так переживаю, что у меня что-то сердечко барахлит», – делится продюсер. – До этого разговора он всегда был очень позитивным и никогда не жаловался на здоровье. Могу сказать точно, что он ничего не предчувствовал. Видимо, из-за своих переживаний за других людей и из-за то, что его считали геем, организм Сергея и дал сбой.