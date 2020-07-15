Александр Молочников ушёл из МХТ имени Чехова со своими спектаклями

Известный актер и режиссер Александр Молочников официально ушел из МХТ имени Чехова, где проработал восемь лет. Такое решение он принял после внезапного сбора труппы, на котором художественный руководитель театра Сергей Женовач объявил, что снимает с репертуара спектакли Молочникова «Бунтари» и «Светлый путь. 19.17».

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– Мой уход де-юро состоялся 13 июля, а де-факто я доигрывал спектакли, в которых был занят, – прокомментировал Sobesednik.ru Александр. – Что сейчас происходит в МХТ, мне не известно, да и по большому счету не очень волнует. Там работают дорогие мне люди, кого-то я даже, можно сказать, привел. Но мы стараемся сотрудничать в кино и в других проектах, следите за новостями!

Женовач объяснил сокращения в МХТ большим числом хороших спектаклей

Жаль, что не дали сыграть последние спектакли, учитывая, что у каждого был свой зритель, – говорит Молочников. – Спектакли закрыли постфактум, не дав актерам попрощаться. Спектакль «Светлый путь», думаю, ушел безвозвратно, а оформление «Бунтарей» я на днях выкупил и надеюсь вскоре порадовать ими в другом месте. Конечно, я скучаю по МХТ Табакова, но «по законам природы всякая жизнь должна иметь конец», как он сам же говорил, играя Дорна в спектакле «Чайка».

Хочу еще добавить, что, имея труппу в 120 человек, Олег Табаков строил филиал для них, – замечает Александр. – Чтобы было еще больше возможностей развития, в том числе молодых, чтобы выпускать и играть большее количество спектаклей, обеспечивать большим количеством работы, а он (филиал. – Прим. Sobesednik.ru) просто отдан. Вот этого никогда не пойму!