Вдова Юрского подтвердила конфликт в МХТ: Не понимаю политики Женовача

Народная артистка России Наталья Тенякова, вдова актера Сергея Юрского, рассказала Sobesednik.ru, почему труппа МХТ им. Чехова не согласна с изменениями в репертуаре театра, о которых артистам на днях объявил художественный руководитель Сергей Женовач.

Напомним, что несколько дней назад в МХТ имени Чехова неожиданно собрали труппу. Художественный руководитель театра Сергей Женовач объявил, что в новом сезоне снимает с репертуара некоторые спектакли, такие популярные у зрителей, как «Светлый путь. 19.17» или «Бунтари», «Осада» – те, которые выпустили еще при Олеге Павловиче Табакове.

Но на конкретные вопросы артистов Женовач так и не смог ответить. Народная артистка России Наталья Тенякова первая стала задавать вопросы худруку после его выступления. Подробнее о ситуации в театре она рассказала корреспонденту Sobesednik.ru.

– На собрание в театре пригласили только своих, – делится с Sobesednik.ru Наталья Максимовна. – Сергей Васильевич, к которому мы относимся с большим уважением, сказал, что нашему театру опять нужен ремонт. Мы спросили: «А что дальше будет?» – «А дальше я вам расскажу на сборе труппы в новом сезоне 7 сентября». Мы так и не поняли, зачем он нас в этот раз собирал?! Женовач спросил: «Есть ли вопросы?» Я подняла руку и высказала свое мнение, что не согласна с новым репертуаром театра. Например, «В окопах Сталинграда» Некрасова, который хотели выпустить ко Дню Победы (но помешал карантин), – это большая литература. Но не для нынешнего момента и не для МХТ имени Чехова! Если бы это поставили на той еще «Таганке», то там бы двери сломали! А сейчас... я не думаю, что это будет иметь успех.

При этом с репертуара снимают постановки, которые имеют успех, имеют кассу! Почему это нужно делать?! Я не понимаю, – рассуждает актриса. – На Новой сцене идут хорошие спектакли по одному разу! При этом Сергей Васильевич сам их не смотрит. Я не понимаю такой политики! И я не одна его об этом спросила, много артистов задавали ему эти вопросы. Женовач оправдывается тем, что у нас огромная труппа – 122 человека! Но он же знал, на что шёл, когда соглашался стать нашим художественным руководителем! Сергей Васильевич сказал, что на все наши вопросы ответит 7 сентября, когда соберемся перед открытием нового сезона.