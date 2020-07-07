Григорий Лепс выступил после карантина: "Скучал не по концертам, а по деньгам"

В первые выходные июля в подмосковной Яхроме один из самых востребованных российских артистов Григорий Лепс дал сольный концерт в рамках фестиваля Drive Live: концертный сезон после 4-месячной паузы возобновился «автоконцертами» (зрители в автомобилях).

Соскучившийся по общению артист за кулисами поделился своими новостями и эмоциями. Судя по шуточным ответам, возобновление концертной деятельности Лепс встречает бодро.

– Если бы в шоу-бизнесе была своя конституция, какую бы поправку вы внесли?

– Э-э-э…

– Ну что бы вы изменили?

– Скорее бы вернул. Например, комиссии, которые определяли бы уровень и степень мастерства того или иного исполнителя и композитора.

– Помимо таких вот концертов drive in, у вас были ещё какие-то необычные форматы за это время? Онлайн-концерты?

– Да, был онлайн.

– И как? Отсутствие зрителей влияет на ваше эмоциональное состояние?

– Да. Когда люди в зале, всё проще, идёт общение. Наверное, любому артисту нравится, когда он видит людей в зале. И общаться с ними интересно, хотя я делаю это крайне редко, я всё больше песни пою. Разговаривать мне некогда особо.

– Вам важно видеть глаза зрителей?

– Да я их особо и не вижу. Сценический свет в глаза делает своё чёрное дело. Поэтому очки и ношу – изначально идея была именно в том, чтобы не слезились глаза.

С другой стороны, это и неплохо: люди подумают – плачет, переживает, душой поёт, сердцем! Теперь уже снимаю очки редко. Многие надевают очки, чтобы их не узнали, а я снимаю, чтобы не узнали.

– Сколько у вас пар?

– Около четырёхсот.

– А самые дорогие сколько стоят?

– Дай Бог памяти… Наверное, порядка 20 тысяч долларов. Они где-то валяются там…

– Сегодня вам будут сигналить и моргать фарами.

– Сигналить и моргать? Замечательно! Надо объявить конкурс на лучшую машину. Победитель выйдет и споёт вместо меня. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в автомобилях: не умею водить машину. Поглядим, что приедет. Может, мотоцикл какой.

– Скучали по концертам?

– Честно говоря, не то чтобы скучал. Я по деньгам больше скучал. По деньгам я очень скучаю!

– Кстати, у вас же много бизнесов. Они пострадали?

– Я бы не сказал, что они пострадали. Они исчезли. Но понятно же, что это временное явление. Да у меня и не так много этих «бизнесов», я не бизнес-человек. Супруга занимается ювелирными изделиями, мой партнёр занимается очками, которые сейчас на мне. Продажи немножечко притормозились. С Эмином Арасовочием Агаларовым у нас есть совместный ресторан. Все эти заведения, естественно, были закрыты.

Естественно, всё проваливается, но я к этому как-то… Как это выражение? А, вспомнил: не жили богато, не стоит начинать. Хорошее выражение.

– Вы опять записали альбом песен Высоцкого…

– Уже четвертый альбомчик выйдет. Нужно успеть до 25 июля (будет 40 лет со дня смерти Высоцкого. – К.Б.). Осталось совсем чуть-чуть. Ребята-аранжировщики приболели-попростыли, поэтому процесс немножечко заторомозился. А следующий альбом будет к январю-февралю. Там остаётся порядка 22 произведений.

– Вы писали его на самоизоляции?

– А мне повезло, у меня всё рядышком: дом, а через метров двадцать уже студия.

– Сейчас в моде ремейки. Какой хит вы бы перепели?

– Ха-ха! «Белые розы» – отличное произведение, всегда его любил.

– Вы недавно поучаствовали в молодёжном шоу, где узнавали современные песни…

– Поучаствовал. Знаете, очень понравилось мне это шоу, особенно рядом сидящий мой оппонент… Как его? Шарлот, вспомнил! «Щека за щеку-у-у!» – хорошая песня.

– А есть какие-то ещё песни современных исполнителей, которые вы слушаете?

– Я много музыки слушаю, но в основном это произведения, которые приходят мне на почту с целью их продажи. Порядка двадцати песен в день приходит, мне все их нужно послушать. Половина бывает очень удачными.

– Молодой крови, пополнения в вашем продюсерском центре нет?

– Пока нет. Есть Саша Панайотов. Есть Cosmos Girls – ну там дети мои работают, но не только мои, конечно. Было четыре девочки, одна уволилась, если так можно сказать. Есть ещё господин Витольд Петровский. Недавно мы начали работать вместе, я ему подбираю репертуар, он пока его пытается записать. Неплохо получается, кстати.

– А почему не хотите набирать молодых талантов?

– У меня были молодые таланты. Они все были очень молодые и очень талантливые.

– Буранов был…

– Блестящий певец. Но не срослось…

– А почему не срослось?

– Ну, наверное, потому что я плохой продюсер. Потом, само это слово, по-моему, себя изживает, сама деятельность продюсера. Молодые исполнители просто загоняют свои песни в цифру, и им не нужен продюсер. Зачем?

– У вас день рождения скоро. Как будете отмечать?

– С друзьями, скорее всего. Немного: человек 150 будет. Обычно побольше, но сейчас очень близких людей соберу.

– А будете соблюдать социальную дистанцию?

– Конечно! Все на расстоянии полутора километров друг от друга!

– А привычки появились какие-нибудь новые после карантина?

– Э-э-э…

– Протирать руки, например.

– Ноги в основном. Есть такая не очень избитая поговорка о том, что ноги надо мыть с мылом два раза. Именно два! Потому что, когда моете ноги, вы обязательно вымоете и руки. Ну это такие детские хохмочки. Начинаешь иногда вспоминать… Знаете, зачем человеку позвоночник? Чтобы голова в жопу не проваливалась.

Да нет, если серьёзно, ничего такого особенного я не делал. Ну руки, естественно, я мою, и довольно часто. Ха-ха. Как и всё остальное тело. Мне, наверное, повезло пока, спасибо Богу: не болел, семью и детей всё это пока миновало. А вот ребята мои побаливали: и аранжировщики, и рядом стоящие тоже.

Плюс в том, что я никогда за три-четыре месяца не смог бы записать тот объём произведений, который сейчас записываю. А если бы получилось, то не совсем хорошего качества. Всё-таки на гастролях [голосовой] аппарат снашивается, потом его приходится долго восстанавливать. В прошлом году с мая по июль я сделал три операции на связках, с трудом потом их восстановил. Сейчас у меня педагоги, я с ними занимаюсь практически ежедневно. Физкультура, педагоги и студия – вот и всё, особо никуда мы не выходим.

Мне-то повезло: есть домашняя территория, я по ней наматываю круги, когда хочу, а людям, наверное, потяжелее было на самоизоляции. В квартире просидеть долго, наверное, довольно сложно. Но что делать? Это же по всему миру так. Не только в нашей стране. А если бы было только в нашей стране, у-у-у, что было бы! А так нашим оппозиционерам предъявить нечего. Хочется, но никак не получается.

– Что посоветуете человеку, который первый раз пришёл к вам на концерт?

– Скорее уходить! Ха-ха! Чтобы не портить музыкальный вкус. Ха-ха-ха!

Ну серьёзно, что я могу сказать новичку, который пришёл на мой концерт? Спасибо, что заплатил деньги. Надеюсь, что получит удовольствие.

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Подробнее о том, как проходил необычный фестиваль, читайте в репортаже «Собеседника».