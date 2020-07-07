Рок на колесах: Сукачев и Лепс выступили перед автомобилями

4 июля возобновился концертный сезон после карантина. Заработали сразу две площадки под открытым небом – в подмосковной Яхроме и в столичных Лужниках. Обе – для зрителей в автомобилях. «Собеседник» отправился в Яхрому, где выступал Гарик Сукачев, чтобы протестировать необычный формат.

По дороге вспоминалось «Нашествие» и некоторые другие российские опен-эйры, на которых в непогоду приходилось месить грязь, а порой и вытаскивать авто с помощью трактористов из соседних деревень. Яхрома – «деревня» слишком гламурная, если даже какой тракторист и отыщется, дешево не отделаешься. К счастью, площадка была асфальтовой. Проезд до нее – через традиционные фестивальные «блокпосты»: осмотр, билеты, браслеты. Взглянуть после долгого перерыва на Гарика и Лепса недешево – от 10 тысяч рублей за машину или мотоцикл. В авто можно приехать вчетвером. Багажники тоже осматривают, поэтому панков-халявщиков провезти не вариант.

Въезжаем. Регулировщики – строго в масках – показывают, куда запарковаться. Следят, чтобы из каждой машины была видна сцена и экраны, предупреждают, чтобы не загораживали обзор другим. По правилам из машин выходить можно только в туалет. Поход в это заведение (которое долгие годы было бичом российских рок-фестивалей) – целый технологичный квест. Милая девушка подъезжает к нам на роликах, показывает QR-код, по которому нужно скачать мобильное приложение. В приложении следует ввести госномер и даже цвет машины, выбрать номер свободной кабинки и проделать путь до нее пешком в маске и перчатках. В вашем распоряжении 10 минут. Слухи о том, что на кабинке тоже нужно вводить код, не подтвердились: увидев привычную рабоче-крестьянскую защелку, зрители выдыхали с репликами «Да здравствует олд скул!» Еду тоже можно было заказать через приложение, а можно подозвать разгуливающих по полю специально обученных девушек в фестивальной униформе.

Запарковав все авто, регулировщики-парковщики принялись следить, чтобы зрители находились по крайней мере рядом со своими машинами. При мне бабушку, расположившуюся рядом на раскладном стульчике, вежливо попросили убрать стул обратно в багажник и сесть в авто. Как и предполагалось, кайфовее всего было обладателям машин с люком, прочие не особо стеснялись залезать на крыши своих джипов или в крайнем случае свисать из окон. Один умный человек заехал в зону люкс на кабриолете. «Артисты вряд ли вас услышат, поэтому убедительная просьба использовать огни и гудки ваших автомобилей», – сказали всем со сцены. Этим кумиров и приветствовали, порой, кажется, сбивая их с нужного аккорда.

Дождя не было, а радуга была. Она озарила небо аккурат перед выходом Гарика, на которого вместо тысяч глаз смотрели сотни фар. Артист без комментариев начал с грустных песен: «Прощай, мама! Мама, прощай!», «246 шагов», не забыл про танго на углу Хитровки со всеми световыми и прочими спецэффектами из тура GO. Сергей Воронов был отрекомендован Гариком как лучший блюзовый гитарист России, Сергей Галанин – как субъект, вдохновляющий на хоровое пение. «Девушки и юноши, а также их водители, спеть с нами сегодня не хотите ли?» – расчехлил Галанин вполне уместную домашнюю заготовку.

«Будем жить, ребята, будем жить!» – приободрил наконец публику сам Сукачев между «Птицей» и «Ольгой». Передал привет «горячей молодежи 80-х», прокричал «Да здравствует любовь!», как из пулемета выпалил хиты от «Белого колпака» до «Белла, чао» и «Бабушки», которая курит трубку. Обошлось без биса, зато с напутствием: «Удачи на дорогах! Будьте осторожны! Не нарушайте скоростной режим!» Эти пожелания сложно было не спроецировать на историю с другом Гарика Михаилом Ефремовым. Но о Ефремове ни на сцене, ни за ней – ни слова.

Лепс в воскресенье тоже пребывал в прекрасном настроении, за кулисами острил направо и налево, но зрителей разговорным жанром, как и Гарик, не баловал. В начале концерта сбацал сразу две вещицы из БГ, потом «Терминатора» из репертуара «моего друга Сергея Шнурова», ну и про самый лучший день с рюмкой водки не забыл. На Лепсе гламурные девушки пуще субботнего пускались в пляс на крышах дорогих новеньких джипов.

Это были первые концерты формата drive-in в России. Илья Островский, организатор фестиваля Drive Live, честь ему и хвала, решил не мучить зрителей прослушиванием музыки с задраенными люками (в наушниках или динамиках в авто): это было бы похоже на обычную радиотрансляцию с видеорядом на большом экране. Однако фестивалем все-таки была «зафрахтована» частота, которую включили бы в случае непогоды. Но погода не подвела. Правда, г-н Островский, в свое время намучившийся с фестивалем Kubana и даже перевезший его в Ригу, подальше от российских чиновников, денег, кажется, снова не заработал: площадка могла вместить 500 авто, а приезжало по 100–150. Сукачев и Лепс – из плеяды самых дорогих артистов.

Совсем уж курьезом оказалось то, что в один и тот же день в Москве и Подмосковье стартовали сразу два фестиваля одинакового формата, почти с одинаковыми названиями – Live&Drive и Drive Live. В Лужниках в субботу автовладельцы слушали группу The Hatters, днем позже – певицу Zivert. Островский высказался о конкурентах с пиететом, как, кстати, и Гарик – о сменившем его в Яхроме Лепсе: «Большой мастер. Отношусь с глубочайшим уважением».

Блиц после концерта

Сергей Галанин: Боюсь, как бы это не стало нормой

– Мы думали, будет жестче. Люди все-таки не усидели и были рядом со своими любимцами (машинами). Нам, конечно, это было за счастье. Песню «А что нам надо» мы всегда поем со зрителями. А тут репетировали и решили отрезать этот кусок, потому что думали, что все будут внутри. Но переглянулись и все-таки немного попели, на ходу меняли формат выступления. Вернее, возвращались к обычному. Мы соскучились. В эти четыре месяца должны были ездить по городам, но сидели и ожидали. Боюсь одного: как бы такой формат не стал для нас нормой на какой-то промежуток времени. С одной стороны, это, конечно, прикольно, но с другой... Хотя если зрители сидят в теплых машинах, а мы на сцене с какими-то тепловыми пушками, почему бы и нет? Когда-то у меня был опыт выступления в минус 25. Поставили пушки – и ничего, выдержал.

Блиц после концерта

Гарик Сукачев: Ничего подобного с нами не происходило

– Ничего подобного с нами в жизни еще не происходило. И, я думаю, с теми людьми, которые приехали сюда на машинах, тоже. Не забудется такое, я вам точно говорю. Очень мило. А какая прекрасная радуга была! Приятно, что люди счастливые, погода прекрасная. А вы видели, за забором люди стояли, полиция ездила? Я уж не знаю: может, они просто сельских девушек катали... Дискомфорта никакого не было. Карантин? Посидели две недели дома, потом было три или четыре онлайн-концерта. А еще я готовлюсь к следующему фильму. Так что есть чем заниматься, помимо музыки, занят каждый день. По-прежнему встаю по будильнику, в моей жизни ничего не изменилось.

Афиша дальнейших автоконцертов (фестиваль Live&Drive в Лужниках)

10 июля – Леонид Агутин

11 июля – «Сплин»

17 июля – Диана Арбенина

18 июля – Баста

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2020 под заголовком «Рок на колесах».