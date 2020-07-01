На 69-ом году жизни умер актер Виктор Проскурин

Скончался актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин. Об этом в ночь на 1 июля сообщила его супруга Ирина Хонда.

«30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала Хонда в Facebook.

Причины смерти заслуженного артиста не уточняются.

Виктор Проскурин родился в 1952 году и в 1973 году окончил Щукинское театральное училище. Популярность его настигла после роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Также он известен ролями в фильмах «Жестокий романс», «Однажды двадцать лет спустя», «12 стульев» и других картинах.

Театральный зритель помнит Проскурина как актера Ленкома.