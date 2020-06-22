Борис Васильев стал самым цитируемым автором произведений на военную тематику

Cервис «ЛитРес» составил рейтинг самых популярных книг о Великой Отечественной войне, которые вышли раньше 2010 года.

Список возглавила опубликованная в 1984 году книга «У войны не женское лицо», положившая начало художественно-документальному циклу «Голоса Утопии». Ее автор, белорусская писательница Светлана Алексиевич, получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе.

На втором месте – трилогия «Живые и мертвые» Константина Симонова. Первая часть романа была издана в 1959 году, другие две – в 1962-м и 1971-м годах.

Замыкает тройку лидеров «Элита элит» Романа Злотникова (2009). Книга повествует о спецназовце имперских войск, который попадает в 1941 год из будущего.

На четвертой строчке находится вторая книга цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич «Последние свидетели. Соло для детского голоса»; на пятой – первая часть трилогии Василия Аксенова «Московская сага». Также в десятку самых популярных книг о ВОВ попали роман «Барбаросса» Валентина Пикуля, «Взять свой камень» Василия Веденеева, аудиовариант книги «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, «Сотников» Василя Быкова и «Гроза из поднебесья» Владимира Колычева.

Отмечается, что больше всего произведениями на военную тематику интересуются мужчины (85%), преимущественно в возрасте от 41 до 60 лет.

Наиболее часто цитируемым автором стал Борис Васильев, написавший «В списках не значился», «А зори здесь тихие…» и «Завтра была война…». За ним следуют Светлана Алексеевич, создатель знаменитого романа «Два капитана» Вениамин Каверин, а также автор «Бабьего Яра» Анатолий Кузнецов.