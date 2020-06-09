"Устала от грязных разборок!": предсмертное признание Норкиной потрясло Казаченко

Звезды продолжают обсуждать возможные причины смерти Юлии Норкиной. Свою версию произошедшего высказала и Ольга Казаченко.

Неожиданный уход из жизни Юлии Норкиной активно обсуждают в телевизионных кругах. О смерти Юля не думала: она активно посещала съемки программ до самых последних дней.

Буквально за пару дней до трагических событий Юля снялась в шоу «Пусть говорят», посвященном разборкам певца Романа Жукова с бывшей женой. По словам очевидцев, на съемочную площадку Юля приехала в хорошем настроении. Правда, делала вид, что совершенно не знает главных героев.

Ольга Казаченко, присутствовавшая на той программе в качестве эксперта, вспоминает: ничто не предвещало беды.

Юлия Норкина и Ольга Казаченко

– Юля была в хорошем настроении, – рассказывает Ольга Казаченко. – Со стороны она совершенно не казалась человеком, который чем-то расстроен. Она как всегда очень четко и жестко выражала свою позицию, была очень энергична. В студию, как вы знаете, в разгар программы вошла и Ирина Аманти. Так вот Норкина постоянно спрашивала у меня: «А вы что с ней знакомы?» Хотя она была на программе, посвященной нашим отношениям со Степаном. По-моему, даже не раз. Может быть, конечно, не запомнила.

А вот после программы настроение у Норкиной несколько испортилось. Поведение Романа Жукова и его бывшей жены Юле явно не нравилось.

– Когда мы зашли после съемок в гримерку, она сказала редакторам: «Больше не приглашайте меня на такие грязные разборки! Я даже не знаю, что здесь говорить!» – продолжает Ольга. – Я не знаю, что у нее случилось. Но я уже несколько дней нахожусь в глубоком шоке. А еще больший шок вызывают люди, которые радуются этому. Например, Виталина. Мы со Степаном с ужасом наблюдали эту вакханалию, которую она развела у себя в социальных сетях в связи с кончиной Юлии. Разве так можно? Это же пляски на костях. Такое я не пойму никогда.