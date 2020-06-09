Сериал "Чума": как Шнур и Канделаки куражатся над Путиным, Мишустиным и Кадыровым

При участии Сергея Шнурова и Тины Канделаки в онлайн-кинотеатре IVI появился комедийный (хотя точнее будет сказать шуточный) сериал «Чума» про вымышленный замок Нищбург – своего рода пародия на карантинную Россию. Действие происходит в XIV веке, а все совпадения с современными персонажами в титрах, как водится, обозначены «случайными».

«Я соблюдаю все меры безопасности: полощу рот дождевой водой, два раза мажу руки грязью и ношу в кармане лапку кролика», – напичканный гэгами блиц-сериал не так чтобы блистает глубинными искромётными шутками, но массовой аудитории должен понравиться, а при удачном стечении обстоятельств и более тщательном отношении к сценарию и к актёрскому кастингу и вовсе станет культовым. Как известно, 20 лет назад первым в борьбе скреп со свободой пал канал НТВ, а конкретно – программа «Куклы». То, что в «Куклах» было на виду, в «Чуме» спрятано между строк. При этом создатели смеются и над собственной же «игрой в прятки».

программа «Куклы»

Шуточка о некоем заразившемся «Втором в Королевстве» повторяется в диалоге стражников в трёх сериях подряд и явно намекает на высокопоставленный коронавирусный триумвират – Мишустин, Песков и Кадыров. «Второй – это не вообще второй, а который после первого», – шьют создатели лихое для посткукольной России междустрочье. В случае с тем «вторым, который на юге первый и которому никто, кроме Главного Первого не указ», посмеялись и на тему возможных извинений: «Ты не понял, о ком я? Ну и хорошо! Может, он тоже не поймёт и извиняться не придётся».

Сериалу легко дышится без прокатных удостоверений Минкульта им.В.Р.Мединского, при этом, в отличие от создателя «Кукол» Виктора Шендеровича, здесь относятся к окружающей действительности скорее легко, а не злобно. Сатира есть, но она не раздражает, и это именно то, чего можно было ждать от таких «едких центристов», как Шнур и Канделаки. В Кремле всё-таки плюс-минус обладают чувством юмора и должны или не заметить, или даже оценить сериал и посмеяться вместе со страной.

– Барон, у меня свинью украли!

– А Америку открыли уже? Вот Америка и виновата!

– Вот сволочи! А что мы можем с Америкой сделать?

– Ну как? Охрану надо увеличить, значит, налоги поднять.

– Здорово! Спасибо, барон!

По Навальному тоже слегка проехались, но всё-таки в более щадящем режиме, чем по королевству в целом и антикарантинным мероприятиям с выжиганием QR-кода калёным железом, знахарем в образе Елены Малышевой и прочими лихими идеями. Иван Охлобыстин, судя по всему, соединил в себе партнёра Малышевой по антиковидному телеэфиру Александра Гордона и доктора Быкова из «Интернов».

Найдёт над чем посмеяться и более молодая аудитория: ярко выведен образ туповатой и заточенной на хайп блондинки-блогерши. Но по-настоящему блеснул в первых сериях Александр Гудков с пародией на Филиппа Киркорова. Персонаж Гудкова носится по двору как угорелый с безумными идеями, балуется белым сахарком и оправдывается за свою крезанутость перед «отсталыми староверами» XIV века: «Просто мы с конюхом думаем, что Земля круглая. Вы не из этих?»

Возможно, создателей вдохновил январский успех «Холопа». Но это не большое кино, это снято быстро и на коленке, некоторым может показаться скорее глупым, чем смешным. Зато это то, что не только заставляет вспомнить давнишние уже «Куклы», но и оплакивает некогда легендарный, а теперь уже давно поросший тиной Клуб весёлых и находчивых, который, в отличие от «Кукол», засиделся на ТВ и утонул в своей лояльности.