"Миронов мог защитить Собянина по просьбе власти": звезды заступились за Галкина

Видео Максима Галкина под названием «Счастливое время строгого режима», в котором он спародировал Владимира Путина и Сергея Собянина, взорвало интернет.

На странице артиста ролик набрал более шести миллионов просмотров, собрав множество лайков. Пародия Галкина показалась смешной таким знаменитостям, как Жасмин, Николай Басков, Ксения Собчак, Валерий Сюткин, Анита Цой, Владимир Винокур, Стас Пьеха, Игорь Гуляев, Катя Лель, Алика Смехова, Сати Казанова, Ирина Шихман. Они оставили под видео юмориста смайлики, а кто-то даже слова «супер» и «гениально». Но, как оказалось, не все высоко оценили работу юмориста – актер и худрук Театра наций Евгений Миронов обрушился на Галкина с критикой. По его мнению, мэр Москвы не заслужил, чтобы над ним смеялись.

Корреспондент Sobesednik.ru связалась с известными людьми, которые оставили под видео юмориста восторженные отзывы, и выяснила, не поменяли ли они свое мнение о пародии на Собянина после критики Миронова.

– Могу только повторить то, что написала Максиму сразу на его странице. Я говорю «Браво!» – заявила нам звезда «Аншлага» Елена Воробей. – Каждый человек имеет право на высказывание собственного мнения. Евгения Миронова я в чем-то поддерживаю – команде Собянина сейчас и правда нелегко. Но сатира – это же ведь кривое зеркало, а может быть, даже и увеличительное стекло, позволяющее увидеть все перекосы, которые есть на данный момент. Для того, чтобы сделать то, что сделал Максим, нужны смелось и остроумие!





Артур Гаспарян тоже оставил свой отзыв под постом Максима Галкина в интернете.

– Я считаю, что несколько странно выступил Евгений Миронов – артист, которого я люблю, наверное, так же, как и Максима Галкина, и о котором у меня всегда было представление как об очень прогрессивном человеке, – сказал нам музыкальный критик. – Его выступление трудно каким-либо образом поддержать.

Я считаю, что проблема в том, что в нашей стране уже долгое время запрещено такое направление в творчестве, как политическая сатира, – продолжил Гаспарян. – А она один из маркеров здорового общества. В 1990-е годы, которые сейчас принято шельмовать, политическая сатира процветала в условиях абсолютной свободы. Лично я испытывал большую гордость от того, что живу в стране, где, возможно, есть много нерешенных проблем, потому что она находилась в сложной экономической ситуации, но во всяком случае у нас можно было высказывать свою точку зрения. И политическая сатира была одним из инструментов улучшения общества.

Артур Гаспарян не нашел в прекрасном, по его мнению, ролике Галкина ни одной шутки, которая могла бы быть оскорбительной для мэра Москвы.

Артур Гаспарян

– Я больше сконцентрировался на образе нашего вечного президента, – продолжает публицист. – Мне кажется, вообще все было сделано ради финальной его фразы о том, что нам все-таки разрешено через день дышать свободно. Думаю, что московский мэр не нуждается в «защите». Она работает против него.

Было бы интересно узнать мнение самого Сергея Собянина на эскапады Галкина. В свое время Виктор Черномырдин очень адекватно и весело реагировал на свой образ в запрещенной уже долгие годы программе «Куклы» и этим показывал свою силу. Поэтому и мэр Москвы, которому нечего стесняться и бояться, мог бы как-то мило пошутить и похвалить Галкина за его очень актуальную и смешную юмореску.

– Получается, Евгений Миронов оказал мэру медвежью услугу?

– Не исключено, что это было сделано по просьбе власти. Мы знаем, насколько все творческие люди, особенно обремененные театрами, всякими административно-творческими структурами, вынужденно находятся во взаимоотношениях с властью. Не знаю, была ли это личная инициатива Евгения Миронова или его упросили.

Если его упросила власть, то она в таком случае оказала себе медвежью услугу и совершенно неадекватно отнеслась к абсолютно блестящей пародии Максима Галкина, за которую ему просто огромные аплодисменты!