Не оставил ни копейки: вдова Кокшенова рассказала о наследстве

Последняя жена актера Наталья Лепёхина призналась Sobesednik.ru, что Михаил Кокшенов умер, не составив завещания.

После прощания с Михаилом Кокшеновым, который умер на 84-м году жизни, урна с его прахом была захоронена в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Такова была последняя воля Народного артиста. Актер оставил после себя больше ста замечательных ролей, двоих дочерей и... ни копейки денег.

Последняя жена Михаила Кокшенова – Наталья Лепёхина, с которой он был вместе тринадцать лет и которую называл главной любовью своей жизни, рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru о скандале, который устроил Алексей Панин на прощании с актером, и о его завещании.

– Устала я за эти дни, — делится с нами Наталья. — Везу урну с прахом к его последнему пристанищу, Михаил Михайлович хотел покоиться со своими близкими. Будем последнюю просьбу Михаила Михайловича выполнять. И всё…

Прощание на Митинском кладбище прошло достойно, — рассказала Sobesednik.ru Наталья. — Все хорошо высказывались о Михаиле Михайловиче, разве что с Папиным было немного неприятно. Не в себе товарищ. Лицо у него было заплаканное, но нёс какую-то ерунду. Он начал рассказывать, что Кокшенов его «подрезал» на машине. Теперь уже Панин отказывается от того, что наговорил. Неважно уже всё это.

Алексей Панин / фото: скриншот Youtube

Последняя жена Кокшенова призналась, что познакомилась с его дочерью лишь на прощании с актером.

– Столько событий произошло за эти дни. На прощании я познакомилась с Машей, дочерью Михаила Михайловича. Мне его бывшая жена – Елена Кокшенова, сказала, что Маша – законная дочь Миши. Он мне никогда про неё не рассказывал. Не знаю, почему так произошло, но я до вчерашнего дня не знала о её существовании. Миша от меня ничего не скрывал, он рассказывал про все свои романы, но только не про этот. В его рассказах я ничего плохого не видела, мы познакомились уже зрелыми людьми, у каждого за спиной была целая жизнь. Хотелось человеку поделиться… Но с Машей странная история. У него уже ничего не спросишь. Но а надо ли было спрашивать? Если мужчина считал нужным не говорить, значит, так было надо.

Первой официальной супругой Михаила Кокшенова стала художница Алла Шавырина. От неё родилась дочь Мария. Стюардесса Нина Вокрош родила от комика дочь Алевтину, которую тот официально признал, когда девочке было уже 14 лет. От брака с Еленой Кокшеновой, с которой актёр прожил двадцать лет, детей не было.

– Маша приходила к отцу в больницу, она там видела меня, но постеснялась подойти, — рассказывает Наталья. — С Алей мы общались, но за время болезни она ни разу отца, к сожалению, не навестила. Как объяснила Аля, она боялась увидеть папу в плохом состоянии. Но на прощании в Митинском крематории были две дочери. Ладно, пришли попрощаться – и это хорошо. Хорошие девочки, обеим за тридцать. Я так понимаю, что все эти романтические истории у Михаила Михайловича проходили параллельно, — добавила Наталья и впервые засмеялась.

Своего мужа она принимала таким, каким он был. Ко многому относилась с юмором, что было секретом их счастливого брака.

– Наталья, Михаил Михайлович написал завещание?

– Нет у него никакого наследства, он был разумным человеком, всё, что было, тратил сразу. Если что-то было, то ушло: мы три года болели, лежали в частных клиниках, а это всё стоит денег. У него была дача в Дедовске, но когда они с Еленой развелись, то дачу продали, имущество разделили. Квартира на Мосфильмовской улице принадлежит мне, я единственная собственница, сама покупала эту недвижимость. Михаил Михайлович позаботился о дизайне интерьера, у него были свои задумки. Вложил свою заботу и любовь… Теперь я осталась в этой квартире одна.