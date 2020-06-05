Кокшенов плакал перед смертью: Не хочу, чтобы меня видели немощным

Не стало Михаила Кокшеновa. Актёр ушёл из жизни в 83 года. Последние три года он тяжело болел – последствия инсульта...

Первую роль в кино Михаил Михайлович сыграл в фильме «Высота» (1957 год), а всего на счету актера – 180 ролей. Но, конечно, визитной карточкой Кокшенова и любимой ролью его жены Натальи останется Лёха Пряхин из комедии «Самая обаятельная и привлекательная».

кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

– Миша смотрит на «Мосфильм», а в глазах слеза застыла, – делилась со мной супруга актёра Наталья Лепехина.

Все три последних года, что муж болел, она была рядом с ним. В 2017 году Михаила Кокшенова разбил инсульт.

– Мы часто с Михаилом прогуливаемся, – рассказывала мне Наталья. – Для Миши это сейчас единственная связь с миром. Живём мы неподалёку от «Мосфильма». Миша огорчён, что его фотографии нет на фасаде киностудии. Неужели Михаил не заслужил, чтобы его чествовали?

Конечно, заслужил! С этим согласны все его зрители! Мы попытались помочь Наталье решить эту проблему с фото актера на фасаде «Мосфильма» и еще при жизни Михаила Кокшенова обратились за содействием к гендиректору студии Карену Шахназарову.

– Мишу я очень уважаю, – ответил Карен Георгиевич. – Но это не моя епархия. Фотографии принадлежат ресторану, который, вполне возможно, уже и не функционирует. А фото остались висеть, – объяснил он.

Для Михаила Михайловича было важно каждое доброе слово, он так хотел ещё раз увидеться со своими зрителями, которые продолжали присылать ему письма поддержки. Наталья всё надеялась, что вот-вот супруг встанет с каталки. Но заметно лучше актёру, увы, не становилось.

– Я не могу показаться в таком виде перед зрителями, – стеснялся своей слабости, немощности Кокшенов. И плакал… Он понимал, что зрители его помнят бравым, как в фильме «Спортлото-82». По словам Натальи, он не хотел огорчать своих поклонников.

кадр из фильма «Спортлото-82»

Этой весной Михаил Михайлович прошёл плановое лечение.

– Нам уже лучше, – сказала мне Наталья в телефонном разговоре. – Мы уже передвигаемся по больнице. Миша в курсе, что сейчас бушует коронавирус…

– Наталья, а о чём вы обычно разговариваете с Михаилом Михайловичем? – спросила я ее.

– О его фильмах. Мише нравится вспоминать свои роли, съёмки, он становится заметно бодрее.

Но вечером 4 июня любимого зрителями комика не стало.

– Мишу похороню на Митинском кладбище, – поделилась с Sobesednik.ru Наталья . – Сейчас я в морге... Не стоит ни о чём беспокоиться, я всё делаю своими силами, ведь это последнее , что я могу сделать для Миши.