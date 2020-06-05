Роспуск "Коляда-театра" – конец частного искусства в России?

Пожалуй, самый известный и успешный частный театр в России – екатеринбургский «Коляда-театр» может и не выйти из кризиса, связанного с эпидемией и запретом массовых мероприятий. Худрук и драматург Николай Коляда объявил, что выдал актерам и персоналу последнюю зарплату, после чего вынужден всех (69 человек) отправить в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Денег нет, сотрудникам можно пожелать только одного: «Держитесь! Хорошего вам настроения!»

Николай Коляда

«Коляда-театр», в отличие от частных антреприз, заманивающих зрителя на медийные лица, давно признан театральным сообществом, обласкан премиями и может вполне стоять на одном уровне с подмостками Москвы и Питера. Он стал эдаким уральским «маст хэв», украшением города: сюда стремятся многие, приезжающие в Екатеринбург.

Шансы на восстановление театра, когда зрителям разрешат вернуться в залы, конечно, не стоит преуменьшать: не все успеют разбежаться по заработкам, а вирус, будем надеяться, рассеется. Но вопросов множество: как театру снова начать зарабатывать, если заполнять залы разрешат наполовину или того меньше?

Государственные театры, которых в России подавляющее большинство, тоже кусают локти, но их стратегия понятна: да, заработать на билетах не получится, но государство не бросит и будет давать какой-то минимум. А актёрам Коляды по крайней мере на это лето придётся добывать себе еду. Нет, Николай получил от государства помощь в размере 12 тысяч рублей как индивидуальный предприниматель. Но прокормить на это театр, разумеется, невозможно. Коляда пересел на велосипед, погрузив на спину рюкзачок «Яндекс.Еды». Даже если это пиар, грешно за такое упрекать. Персонал уже пошёл в грузчики и курьеры.

Многие сильные игроки на культурном поле России успели высказаться по ситуации с эпидемией. Но до обидного мало тех, кто в заботе о судьбе былых миллионно-миллиардных потоков вспоминает о коллегах, потерявших вообще всё. Денис Мацуев, Юрий Грымов, Юрий Башмет, объявивший конкурс для молодых талантов, лишившихся выступлений, – кто ещё вспомнил о безвестных музыкантах, актёрах, не говоря уж о серых мышах, которые бегают по сцене перед и после шоу, по съёмочным площадкам в маечках STAFF?

Сотни, а скорее тысячи музыкантов и актёров не имеют площадки, с которой могут обратиться к государству и обществу с просьбой помочь пережить это время безработицы и безденежья. А как только за них вступаются известные и коммерчески успешные деятели, сразу возникает нездоровый ажиотаж и хейтерство: мол, хватит жаловаться, бессовестные. И это совсем вгоняет в депрессию.

Государству, если оно хочет продолжать эдакую внутреннюю экспансию в общество, конечно, не так уж выгодно поддерживать тех, кто им не подотчётен. У государства сейчас хороший шанс всем дать понять: хотите стабильности и страховки – работайте только под нашей крышей. Но гуманно ли это и полезно ли для общества?

На этом фоне продолжает удивлять настойчивость некоторых не самых бедных околокультурных организаций по выбиванию себе финансовых преференций.

Юрий Абрамович Башмет, готовый помочь музыкантам благодаря собственным резервам и статусу, подписал тем не менее повторное письмо премьер-министру Мишустину под шапкой Российского музыкального союза (РМС). Уж как маэстро убеждают в благородности этой миссии, доподлинно неизвестно. Но есть как есть. О письме с просьбой о «помощи для индустрии» «Собеседник» уже подробно рассказывал. Если вчитаться, выяснится, что помощь отнюдь не для пострадавшей части индустрии. Теперь в РМС пришёл ответ из правительства с отказом. Но просители льгот не успокоились и снова решили побеспокоить г-на Мишустина.

Лепс, Меладзе и сборщики роялти пусть платят налоги. В невесёлой, по нынешним временам, индустрии развлечений есть те, кому было бы разумно выделить временные пособия в первую очередь: коллективу Коляды, негосударственным оркестрам и циркам, концертным и театральным промоутерам, гримёрам, художникам, монтажникам сцен, звукооператорам и представителям ещё дюжины не самых заметных творческих профессий, работавшим на договорах и действительно пострадавшим от нынешнего кризиса. Влиться в ряды «системообразующих» организаций они не могут. Но это не значит, что они не профи и что им не нужно кормить свои семьи.