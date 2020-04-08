Артемьев и Башмет просят правительство помочь Киркорову и Меладзе?

В потоке обращений в правительство России с просьбой поддержать, дать льготы и облегчить бремя в тяжелые для бизнеса недели оказалось письмо Российского музыкального союза. В числе подписантов – композитор Эдуард Артемьев и дирижер Юрий Башмет. Оба – сопредседатели Совета РМС, уважаемые люди. По оценке «Собеседника», подписанные ими предложения способны помочь не тем, кто пострадал, а скорее тем, кто относительно неплохо себя чувствует в российском шоу-бизнесе.

Концертный бизнес пал одним из первых в борьбе с коронавирусом: массовые мероприятия в марте сначала ограничили по численности зрителей, потом запретили вовсе. У топ-музыкантов, безусловно, найдутся деньги, чтобы прокормить семьи, чего не скажешь об артистах среднего эшелона, их коллективах, звукорежиссерах, светооператорах, рабочих сцены. Многие уже впадают в отчаяние. На днях Александр Иванов из группы «Рондо» опубликовал эмоциональный пост: «Ни одна сука не заикнулась, как людям и на что жить до 30 апреля» и вдрызг разругался с поэтом Александром Вулых, который его на эту тему пытался подколоть. Позже музыкант публикацию удалил, и поэта из друзей тоже.

На этом невеселом для индустрии развлечений фоне в первом же письме-ласточке на имя Мишустина предлагается поддержать… кого бы вы думали? Прежде всего организации по управлению авторскими и смежными правами. Это посредники, занимающиеся сбором вознаграждений в пользу авторов, песни которых звучат в публичном пространстве. Посредники оставляют себе немаленький процент за доставку отчислений авторам и, несмотря на кризис, по-прежнему продолжают получать роялти, например, от музыки в радиоэфире (очень хочется надеяться, что с авторами они делятся честно). Именно их почему-то срочно нужно освободить от уплаты НДС и страховых взносов.

«Предлагаемые меры, – пишут представители РМС, – не требуют текущих бюджетных вливаний, но при этом окажут значительную поддержку всем участникам музыкальной индустрии в столь непростой период, а также разрешат ряд назревших проблем в отрасли». Музыкальный союз умудрился в одном предложении не попасть в ноту дважды. Вливаний, может, и не требуют, но бюджет этих денег все равно не досчитается. Насчет «всех участников» – тем более сомнительно. Если премьер-министр страны просьбу поддержит, то гарантированно получат финансовое подспорье только участники индустрии, скрывающиеся под аббревиатурами РАО, РСП и т.д.

В Российском музыкальном союзе уверены, что меры позволят увеличить размер вознаграждения авторам, правообладателям и даже исполнителям. Проверить это будет сложно, но, предположим, они сдержат слово и увеличат отчисления. Давайте посмотрим, кто же, по мнению авторов письма, оказался самым пострадавшим в шоу-бизнесе и кому срочно нужны льготы:

1. Авторские общества, продолжающие получать роялти и после краха концертного бизнеса.

2. Авторы (композиторы и поэты-песенники) – тоже продолжают получать отчисления после сворачивания концертной деятельности.

3. Производители фонограмм – в кризис могут даже увеличить объемы работ, поскольку все музыканты освободились от туров и корпоративов.

4. Исполнители – самые большие бонусы получат «звезды шоу-биза», заработавшие миллионы долларов: Киркоров, Стас Михайлов, Меладзе, какие-нибудь новомодные Artik&Asti, герлз-бэнды типа «Виа Гра» и т.д. – словом те, чьи песни и звучат на радио и в прочих публичных местах. Суперстарс даже в кризис вряд ли заметят эти копейки, но в РМС почему-то уверены, что это спасет музыкальную индустрию.

Между тем реально пострадавшими, помимо безвестных техников, «звукачей» и гитаристов, стали, например, концертные промоутеры. Просить за них особо некому, да им никто и не даст: они привозят дорогих артистов, устанавливают цены на билеты – в общем, в спокойное время, можно сказать, наживаются на фанатах. Однако часто эти люди и организации работают на кредитных деньгах, а с кредиторами рассчитываются уже после того, как получат от зрителей всю кассу. Когда рухнуло абсолютно все – артистам нельзя приехать, зрителям нельзя собираться, гонорар по предоплате частично внесен, арендная плата за концертный зал тоже, - им точно не позавидуешь. Они не на нуле, они в жестком минусе, но красивой ширмы для того, чтобы написать трогательное письмо премьеру, у них нет.

Не только в концертном бизнесе есть такие, кто потерял больше, чем всё. Можно представить, сколько слезных писем летит сейчас в адрес правительства: из одних только смежных областей раздаются стоны – кино, театр, даже государственный Пушкинский музей бросил клич: дохода с билетов нет, на что жить? Туриндустрии уже месяца полтора как требуется искусственная вентиляция легких. Но письма пишут далеко не только те, кто при смерти: чего стоит хотя бы скандал с попаданием известной букмекерской конторы в число «системообразующих компаний». Глядя на все это, почему-то вспоминается распределение спасательных шлюпок на тонущем «Титанике». Спасаться с комфортом – не зазорно?

За комментарием «Собеседник» обратился к главному человеку в РМС, председателю правления Андрею Кричевскому. Его подпись тоже стоит под документом. В ответ мы получили официальный текст за подписью пресс-службы РМС, частично повторяющий письмо этой организации премьер-министру. Наш вопрос и ответ пресс-службы читайте здесь.