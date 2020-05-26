Светлана Жильцова о смерти мужа: Я два года ухаживала за больным Володей

Диктора Центрального телевидения Светлану Жильцову все помнят и любят как одну из первых ведущих телеигры КВН и программы «Спокойной ночи, малыши!» А еще были: «Будильник», «Веселые нотки», «Песня года» и другие телепередачи. Но в начале 1990-х Светлана Алексеевна пропала с телеэкранов.

Sobesednik.ru узнал, чем сегодня живет 83-летняя телеведущая.

«Только сейчас прихожу в себя после смерти мужа. Мы прожили вместе 58 лет!»

– Нахожусь в изоляции в московской квартире. Мой сын Иван с семьей – на даче, – рассказывает Светлана Алексеевна. – Приходит иногда социальный работник, приносит продукты.

Полгода назад умер мой любимый муж Владимир Иванович Серебренников, ему было 90 лет. Два года я за ним ухаживала, он очень болел, лежал дома. Только сейчас стала приходить в себя после его ухода. Мы же прожили вместе 58 лет! Трагедию помогли пережить семья моего сына, наши близкие и родные.

Находясь в самоизоляции, Светлана Жильцова старается поменьше смотреть телевизор, особенно новости, которые приносят гораздо больше тревоги, чем позитива.

– С этим вирусом ничего сейчас не поймешь, где правда, а где – ложь, – делится с Sobesednik.ru своими впечатлениями о происходящем вокруг Жильцова. – Да и редко я смотрю какие-то новости по телевизору. Пожалуй, включаю только канал «Культура». И еще люблю передачу на «Первом канале» «Видели видео», там очень хороший ведущий и ролики показывают смешные о животных. А я животных обожаю.

У меня уже 13 лет живет пес по кличке Рыжий. Не знаю, какой он породы, но очень красивый, – продолжает Светлана Алексеевна. – Помню, пришел он как-то к нам с мужем на дачу, мы его начали подкармливать. А когда уезжали оттуда в Москву, он пришел к нам снова. Вообще, мы не хотели заводить домашнего питомца. Во-первых, у нас были собаки, знаем, как с ними потом расставаться тяжело. Во-вторых, возраст у нас с мужем был серьезный, а за собакой ухаживать надо. Так вот, Рыжий пришел нас провожать и... так грустно посмотрел. Что мы открыли перед ним дверь машины и сказали: «Поехали с нами!» С тех пор Рыжий у нас и живет.

«Муж не мучил себя глупой ревностью к Маслякову»

– Когда ваш супруг Владимир Иванович слышал о том же «романе» с Масляковым (а ведь вас народная молва когда-то «поженила»), он не ревновал?

Светлана Жильцова и Александр Масляков на передаче «Песня года - 79»

– Нет, что вы! Он же видел, что все это пустые домыслы. Зачем портить себе здоровье и отравлять жизнь глупой ревностью? Володя был умным человеком.

– Но у вас ведь были мужчины-поклонники, которые и письма писали, и караулили у телецентра?

– Всякое бывало. Помню, один постоянно писал, в любви признавался. А потом как-то пришло письмо: «Сейчас я гуляю с такой-то. Но ты, Света, не ревнуй, все равно люблю только тебя!» Ерунда какая-та!

А один 14-летний мальчик часто ночью приходил к моему дому и кричал: «Света, Света!» Муж в окно: «Уходи сейчас же, спать никому не даешь!» А тот продолжал кричать. Прошли годы, и я получила от него письмо, уже из армии: «Простите меня, что мешал вам спать. Но я тогда был очень влюблен».

« Когда-то решила для себя: исполнится 55 лет, уйду на пенсию. Так и случилось»

– Светлана Алексеевна, а почему вы сейчас не соглашаетесь участвовать в передачах, когда вас приглашают, и редко даете интервью?

– Все что могла, я сделала на телевидении. Когда началась перестройка, понять, что происходит, было невозможно, работа стала неинтересной, да и возраст подошел. Считаю, что телевидение – поле для молодых, на них приятнее смотреть.

Конечно, бывают исключения вроде Владимира Владимировича Познера, без которого наше ТВ обеднело бы, но таких единицы.

А еще я когда-то решила для себя: исполнится 55 лет – уйду на пенсию. Так и случилось. Жаль только, что многие, пришедшие нам на смену, оказались менее профессиональны, чем мы, дикторы. Слышу некоторых и не могу разобрать речь: они же не выговаривают половины букв алфавита! Вот это печально.

– Вас сейчас узнают, когда все-таки выходите на улицу?

– Да, узнают. Но, конечно, люди, которым после 40-50 лет. Подходят, благодарят, просят вместе сфотографироваться. Приятно!

– Недавно ушел из жизни ваш коллега – диктор Владимир Ухин, знаменитый наш дядя Володя…

– Да-да, я знаю, очень жалко! Хороший, добрый был человек, с большим чувством юмора.

Владимир Ухин

Помню, артисты-кукольники рассказали историю. Идет запись «Спокушек», ведущий – дядя Володя Ухин, артисты под столом. Владимир Иванович начинает произносить текст и сбивается. Перезаписывают дубль. Снова сбивается, и так несколько раз. У артистов уже и руки затекли держать кукол, все устали. И вот в очередном дубле Ухин дошел до конца: «А сейчас вы посмотрите мультипликационный фильм…» И – пауза. Вдруг он выдает: «Зайчик в клеточке» – там на зайчике были клетчатые штанишки, вот и перепутал. Но Ухин продолжил: «А почему он попал в клеточку, вы сейчас узнаете из мультфильма «Зайчик в клеточку». Куклы провалились под стол, потому что артисты упали от хохота. И снова началась перезапись.