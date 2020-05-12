Татьяна Веденеева о Владимире Ухине: Дядю Володю убило новое телевидение

Первому ведущему телепередачи «Спокойной ночи, малыши» Владимиру Ухину, а в народе – просто «дяде Володе», 12 мая исполнилось бы 90 лет.

– Грустно вспоминать о Володе. В последние годы его жизни о нем забыли, – делится с Sobesednik.ru коллега дяди Володи по передаче «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Веденеева (тетя Таня). – Иногда кажется, что новые люди будут лучше, но нет, это далеко не так! Было очень жаль, что от него отказалось телевидение. Может быть, его это и подкосило! Инсульты… А ведь он мог и хотел работать до последнего. Таких, как он – кто мог свободно говорить, импровизировать, практически и не было, и сейчас нет.

Татьяна Веденеева // Global Look Press

– Он же ездил, как и Валентина Леонтьева, с куклами Хрюши и Степашки по разным городам, пытался подработать в 1990-е…

– Да, я знаю. Та компания, которая возила их, бессовестная. Они использовали людей… Знаете, Володя был добрейшей души человек! При этом – красивым мужчиной! Его любили зрители, а главное – дети. Тогда в детские программы не просто так подбирали людей, а тех, кому дети доверяли, считали таких ведущих своими. Дядя Володя был именно такой!

Он обладал невероятным чувством юмора, всегда рассказывал какие-то анекдоты, а он их умел рассказывать, разные истории, смешил нас. Женщины нашего коллектива – отдела дикторов, любили с ним куда-нибудь ездить. Например, я с ним ездила на две недели в Сочи по путевке. Нет, мы были друзьями, никаких отношений, но просто с ним было спокойно, хорошо и весело. Вокруг него всегда были какие-то компании, он бесконечно что-то рассказывал.

Вспоминаю, когда он побывал в командировке в Японии, очень много нам рассказывал об этой стране, – продолжает Татьяна Веденеева. – Мне тогда казалось, что Япония - такая веселая, дружелюбная страна. Потом я сама там проработала целый год. И у меня были уже другие впечатления! Да, Япония – необычная, но такого ощущения, как от рассказов Володи, у меня уже не было. Ухин был всегда настроен на позитив, чтобы ни происходило.

– Говорят, что японцы просили его снова там работать, но наше телевизионное руководство не отпускало Ухина из-за анонимок, в которых сообщалось, что он якобы много пьет. И заступился за него ведущий передачи «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич, он уговорил начальство выпустить Ухина…

– Этого я не знаю. Второй раз ездить нам, дикторам, в Японию, учить русскому языку – это было редкостью. Но понимаю, почему Володю японцы снова пригласили. Он был очень обаятельным, контактным человеком. Это особый талант!

Японцы платили деньги, которые доставались нашему государству, и выбирали, кто им нравится из наших ведущих.

– Татьяна, говорят, Владимир Иванович Ухин переживал, что его отстранили от работы на телевидении из-за возраста. Хотя за границей зрелые ведущие в кадре, наоборот, вызывают большее доверие.

– Конечно, на нашем телевидении есть такой перекос. Думаю, это связано с менталитетом нашего государства. Когда у нас в течение десятилетий на экране были одни и те же люди, то потом, в 1990-е захотели всего нового.

В те времена, с одной стороны, было много свободы, а с другой – столько было на экране непрофессионалов! В эфир ломанулись все! Руководители телевидения не следили за теми, кто появлялся в кадре. Даже за внешним видом ведущих. Думаю, Володю Ухина это расстраивало, он переживал, отсюда и болезни...