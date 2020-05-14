Светлане Светличной на 80-летие подарили черного кота

15 мая заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной исполняется 80 лет.

Роль красавицы-искусительницы Анны Сергеевны в культовой ленте «Бриллиантовая рука» сделала актрису знаменитой на весь Советский Союз. Мы узнали, как чувствует себя Светлана Светличная, отмечая круглую дату, с кем коротает дни во время карантина и ждет ли в гости сына и внучку.

– Здоровье то хуже, то лучше. Годы все-таки берут свое. Хорошо, что мне столько лет и прекрасных моментов отпустил Господь Бог. Мне повезло с жизнью, с Володей (мужем. – Ред.) и детьми.

– Как проводите время на самоизоляции, не соскучились по свободе?

– Воспринимаю всю эту ситуацию, как должное. Нужно просто перетерпеть. Со мной рядом мои ребята, любимые и дорогие, которые меня ценят и понимают, знают меня настоящую. Они подарили мне черного кота, чтобы я не была одна. Назвала его Филом. Когда Володя был жив, он и дети любили охоту, и у нас был пес Фил, который их сопровождал. Теперь у меня кот Фил.

– А что это за ребята, которые вас так хорошо знают?

– А не скажу! Это тайна!

Видимо, заслуженная артистка имеет в виду своих помощников, Юрия и Дмитрия, о которых часто говорит в своих интервью.

Несколько недель назад Светличная делилась с Sobesednik.ru подозрениями о том, что ее родные будто бы хотят ее отравить. Артистка обвиняла свою единственную внучку Марию: якобы та подбросила ей ртуть в квартиру. Девушка, однако, заверяла, что это глупости и зла бабушке никто не желает.

– Я считаю, что совершенно правильно отношусь к этой ситуации, – подтверждает свои обвинения Светличная. – Стараюсь жить без обиды. Ну, может, обида и есть, но только чуть-чуть. Если я на что-то обижаюсь, то имею право.

– А внучка после всего этого звонила, пыталась извиниться или оправдаться?

– Внучка что-то говорила, но вы знаете... если человек говорит, это не значит, что он говорит правду. Мне и не надо, чтобы они извинялись.

– Вы ждете сына и его семью на юбилей?

– Если они захотят прийти, я открою двери и буду рада! Все-таки у нас одна кровь.