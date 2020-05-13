Церемонию "Оскара", намеченную на февраль 2021 года, хотят перенести

Церемония вручения американской кинопремии «Оскар», проведению которой не мешала даже Вторая мировая война, могут перенести с февраля следующего года на май или июнь.

Об этом сообщил британский таблоид Sun. Дело в том, что мировая киноиндустрия переживает серьёзнейший кризис: остановлена работа над производством новых лент, а премьеры уже готовых заморожены до открытия кинотеатров. Номинанты попросту не успеют подготовить свои картины и «прокатать» их для зрителей, как того требует регламент кинопремии. Одним из первых потенциально «оскароносных» релизов, который был отложен, стал очередной фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Пока его премьера перенесена на ноябрь 2020 года.

По некоторым данным, голливудским киностудиям на днях сообщили, что у них будет больше времени для подготовки картин. Вместе с тем в последние недели организаторы рассматривали несколько вариантов развития событий. В их числе перенос всех лент на церемонию 2022 года, а также возможность допуска к номинациям тех фильмов, премьера которых состоялась на онлайн-платформах.

В Голливуде продолжаются активные консультации о том, как правильно поступить с «Оскаром» в условиях пандемии.