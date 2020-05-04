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"Маска и перчатки не спасли": Татьяна Васильева сквозь слезы рассказала о диагнозе

Культура и ТВ
13:37, 04 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

 

Известная актриса Татьяна Васильева, заплакав, рассказала Sobesednik.ru о своей болезни.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Васильева поведала в своем инстаграме об испытанном шоке от больницы, куда ее привезли с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи диагностировали у актрисы двустороннюю пневмонию. Легкие оказались поражены несильно, поэтому Васильевой разрешили лечиться дома.

– Я сейчас жду результаты мазков, сама не знаю, что это, – рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Татьяна Васильева. – Мне подтвердили пневмонию, думаю, что это то самое. Вирус!

– Вы сейчас понимаете, где бы могли соприкасаться с теми, кто носит тот самый вирус?

– Знаете, неизвестно, где это произойдет. Я полтора месяца почти не выходила из дома. Ну да, как все люди, ходила в аптеку и в магазин. В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором. А как же! И как выяснилось, это не спасет! По крайней мере, у меня это не получилось. Вот пока люди сидят дома… Но ведь они выйдут. Проблема еще впереди, не уверена, что все ЭТО скоро закончится. Когда разрешат всем ходить на работу, то будет, не «третья волна», а будет что-то глобальное. Чем больше ты сидишь дома, тем, получается, хуже. Ты лишаешься естественного иммунитета, выходишь на улицу как будто бы только из больницы, переболев тяжелой болезнью. Это противоестественно для человека! С другой стороны, в панику вгонять себя тоже не надо.

– Татьяна, а что же надо?

– Надо слышать свой организм. Он тебе подскажет лучше, чем врачи. Я почувствовала опасность и вызвала «скорую». 

– Долго ее ждали?

– Часов шесть. Потом в больнице сидела долго. Я все понимаю, но нельзя столько человека заставлять ожидать, это уже преступление, мне кажется. Я увидела в больнице непорядок… Передо мной кто-то куда-то бессмысленно ходит, в этих водолазных костюмах, упакованные. Я понимаю, что им тяжело. Но ведь все нерационально! Они долго сидят перед компьютерами, я сижу перед ними, они что-то печатают-печатают. Бумажки какие-то! Бред! Нужно быть мобильными. Потом вы спрОсите меня, чем я болела раньше, а сейчас помогите! 

– Вас узнали и поэтому сделали бесплатно? Я слышал, что не всем так просто делают КТ?

– Да я бы заплатила, если бы сразу мне сказали. Я ведь была несколько дней в неведении. Но вопрос так не стоял, чтобы я платила… Знаете, я бы посоветовала всем – иметь рядом врача с головой. 

– Татьяна, вам сказали, что дальше?

– Как бог даст! У меня все уже упаковано таблетками, если что, закажу себе инъекции в легкое, в сердце. Есть надежный врач. Такой минимальный набор, который сейчас возможен. 

– Правильно ли, когда приказывают нам всем ходить в масках?

– Не знаю. Но, ты должен понимать, что, когда ты все время ходишь в маске, в перчатках, все время дезинфицируешь себя, это не решает всех проблем! Организм восстанет против, если он всегда в маске, в перчатках и в спирту! А, если человек снимет маску на скамейке или в лифте?! Получается, надо сесть дома в водолазных костюмах и забыть про свою прежнюю жизнь, пока не нашли вакцину?! Не вижу я выхода. Только надеюсь, что все ЭТО пройдет не в такой тяжелой форме. Здесь надо рассчитывать на свой организм и на собственную защиту. 

– Татьяна, а из-за этого карантина вы лишились работы?

– Да, все слетело! На полтора года спектаклей – все полетело! Я теперь не знаю, кто я и чем заняться! 

– Говорят, государство может помочь…

– Десять-одиннадцать тысяч рублей? Может, кого-то и спасут. Меня, навряд ли. Поэтому и я молчу в тряпочку. И освободила койко-место в больнице для кого-то другого. Но то, что я увидела – полный беспорядок!

Рубрика: Культура и ТВ

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