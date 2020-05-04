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"Я поняла весь масштаб пандемии": Татьяна Васильева сообщила, что болеет COVID

Культура и ТВ
11:23, 04 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала об испытанном шоке от больницы, куда её привезли с коронавирусной инфекцией.

Болезнь началась с того, что артистка температурила несколько дней подряд.

Температура была небольшая — 37.5-37.8. Сначала она не придавала этому значения. Но затем появился кашель и странное жжение в глазах. Родные забили тревогу.

«Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий. Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой», — написала Васильева в Инстаграме.

Однако наутро актрисе позвонила врач и сообщила, что у неё двусторонняя пневмония.

Легкие оказались поражены несильно, поэтому Васильевой разрешили лечиться дома.

«Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!» — подытожила актриса.

Рубрика: Культура и ТВ

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