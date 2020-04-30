"Возможен голод": Кончаловский и Высоцкая запаслись продуктами на 3 месяца вперед

Режиссёр Андрей Кончаловский признался, что закупился продуктами на три месяца вперед, и подумывает о том, чтобы пополнить свою продуктовую корзину ещё больше. Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции «Антихрупкость», организованной московской школой управления «Сколково».

Президент школы «Сколково» Андрей Шаронов вначале ознакомил режиссёра с опросом, проведённым среди слушателей-менеджеров. Выяснилось, что 30% опрошенных больше всего в сегодняшних условиях не хватает путешествий. 41% ничего не боятся и уверены, что скоро всё закончится (лишиться свободы боятся 20%, работы – 14%, а заболеть – всего 11%). На вопрос, когда всё закончится, большинство (40%) ответило, что через месяц-два, 26% рассчитывает на полгода. Меньше всего оказалось пессимистов, считающих, что ситуация затянется на год (11%). Ещё 14% полагает, что она будет повторяться и станет ежегодной.

Андрей Кончаловский и Андрей Шаронов / кадр из онлайн-конференции «Антихрупкость»

Андрея Кончаловского больше всего заинтересовало то, что почти треть опрошенных (30%) признались, что с начала пандемии ничем особенным не закупались.

– Дорогие друзья, закупите на три месяца продуктов, – посоветовал режиссёр слушателям. – Я вот на три месяца продуктов закупил. И думаю, что ещё закуплю. Лучше выбросить испорченный рис или гречку, чем искать то, чего нет. Ну, а консервы не портятся. Я почему это говорю? Лично я не думаю, что конец карантина – это конец проблем. Если мы посмотрим на то, что сегодня происходит в мире, то ближайшие прогнозы, предположим, метеорологические, говорят о том, что будет засуха. В Европе она уже началась. 40 дней в центре Европы не было дождя. Там может быть сильный неурожай.

Россия уже начала кумекать и ограничила экспорт зерна. Паника – это нехорошо, но не исключено, что может быть очень серьёзная проблема с продуктами. Может быть, не в Москве, но точно в мире, и в России тоже. Рассыпались и рассыпятся цепочки. Плюс Европа закрыта для гастарбайтеров. А европейцы разучились нагибаться к грядкам. А может быть, и нагибаться не к чему. И я думаю, что у нас может быть очень серьёзная проблема, связанная с голодом.

Кто-то из слушателей поинтересовался у Кончаловского, не кажется ли ему совет запасаться впрок эгоистичным. Ведь если все побегут закупаться продуктами, полки опустеют и продукты не достанутся тем, кто ограничен в движении – например, пожилым и инвалидам.

– Человек так устроен, есть два крайних принципа – «Всем всё поровну» и «Всё забрать себе», – ответил Андрей Сергеевич. – Они выражают две социальные системы. А где-то в середине находится как раз «Не всем поровну, но и не всё забрать себе». Конечно, замечательная идея оставить что-то в магазинах для тех, кто не может передвигаться. Но это не работает так, что если ты себя не обеспечишь, тем самым ты обеспечишь того, кто не может передвигаться. Давайте реально смотреть на мир.

Собеседник Кончаловского Андрей Шаронов при этом заметил, что довольно много общается с розничными сетями и сельхозпроизводителями, и заверил режиссёра и аудиторию: «Запас прочности достаточно большой, товаров пока хватает. Товаров много и на складах, и у производителей. Запасы, в частности, зерна очень велики».

Андрей Кончаловский в свою очередь пояснил, что говорил не про это:

– Мы говорим: вот, кончится карантин – и начнётся жизнь, как прежде. Не начнётся. Просто в силу того, что карантин – это только видимая часть гигантского мирового кризиса, который назревает. Это связано с тем, что империализм – последняя стадия капитализма. Последняя стадия будет сопротивляться до последнего.

О том, в чём ещё Андрей Кончаловский видит мировой кризис, помимо ситуации с коронавирусом, читайте в материале Sobesednik.ru.