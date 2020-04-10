Алексей Кортнев: Тяжело сейчас больным, а мы как-нибудь перебьемся

Группа «Несчастный случай» спела о коронавирусе. Клип на песню «Мир во время чумы» появился в интернете. Все музыканты «Несчастного случая» находятся в кадре, при этом ни один из них не нарушил режима изоляции. О том, как это всё получилось, Sobesednik.ru поговорил с Алексеем Кортневым.

– Песня грустноватая, но я слышал, что сначала у вас была идея записать легкую и шуточную вещицу о коронавирусе…

– Да, хотел по своей старой кавээновской привычке написать какие-нибудь переделки или пародии, что-нибудь смешное. Даже начал переписывать «Овощное танго» с фразой «Вчера была стабильность, а сегодня ж...» Получалось довольно смешно.

Но когда все это хлынуло в Европу, в Россию, стало совершенно не смешно. Все пародийные варианты загнулись, и написалась вполне себе серьезная песня. Это не значит, что мне было смешно, когда коронавирусом болели китайцы, просто тогда еще не был понятен размер того, что нам предстоит.

– Но, с другой стороны, число шуток о вирусе, об изоляции просто зашкаливает, они ходят по кругу. Люди все-таки стараются не погружаться во мрак…

– Конечно, конечно! Но и мы в этой песне отнюдь не погружаемся во мрак. Она позитивная. Но не смешная.

– Расскажите, как музыканты работают удаленно. Как это происходит технически?

– Я сочинил песню у себя на даче, записал гитару, разослал ребятам, они накидали идеи по аранжировке. После этого я включил в ухо метроном и записал гитарную партию на телефон. Включил эту запись на компьютере и под нее спел. Отправил эти два файла в студию нашему гитаристу и звукорежиссеру Дмитрию Чувелеву. Через него все добавляли свои партии, и так все собралось.

– А в клипе вы играете под эту фонограмму или все-таки живьем?

– Нет, все по-честному! У всех смартфоны, в наушниках у каждого музыканта звучит метроном и уже записанные партии.

– То есть живой онлайн-концерт возможен, даже если каждый музыкант будет сидеть у себя дома?

– Да, но тут все-таки вопрос к качеству и скорости связи. Важно, чтобы сигнал приходил одновременно к микшерскому пульту.

– Но это все бесплатно, концертов нет, гонораров нет. Кому из вашего цеха в этой ситуации тяжелее всего?

– Я считаю, что тяжелее всего сейчас не музыкантам. Больным в больницах тяжело. Благотворительным фондам очень тяжело, потому что они потеряли поддержку на 70-80 процентов. А музыканты... Перебьемся как-нибудь. Да, у нас сейчас нет работы. Вообще никакой, которая бы как-то оплачивалась, но мы не самые бедствующие из людей. Если надо будет, начнем продавать какие-нибудь вещи – автомобили, например. Понимаю, что сейчас за них много не выручишь, но тем не менее.

– А коллектив содержать трудно?

– Тем, кто содержит, наверное, трудно, но я этих проблем не знаю, потому что у нас коллектив равноправных людей. Мы друг друга не содержим. У всех есть своя голова на плечах. У кого-то свой бизнес. Правда эти бизнесы тоже сейчас все встали.

Например, наш бас-гитарист Рома выпекает великолепный хлеб, но этот хлеб поставлялся в основном в рестораны, а они сейчас все закрыты. Многие работают в других музыкальных направлениях и с другими коллективами, пишут музыку для кино и телевидения. Там сейчас, я так понимаю, тоже все замерло: люди боятся репрессий, и это справедливо. Никаких новых проектов не запускают: не знают, окупятся ли. В общем, страдают сейчас все, и, повторюсь, музыканты тут ничем не отличаются от других.

– У вас в песне звучит мысль, скорее все-таки шуточная, что разобщение в стране, оказывается, бывает полезно. Нам сейчас невольно приходится разобщаться. Выходит, действительно полезно?

– Нет-нет, вы совершенно справедливо заметили, что это была ирония и сарказм. Я так не думаю и, более того, считаю, что сейчас как раз нация не разобщилась, а наоборот показывает единство.

Когда я заезжаю в магазин за едой, вижу, что в Москве на улицах больше машин, чем пешеходов. В разы! Значит, люди все-таки в большинстве прислушались к тому, чего от них уже даже не просят, а требуют. Люди едины и разумны.

– В конце вы поете: «Посмотрим, что выберет мир за время чумы». Ваши прогнозы? Даже если все будет хорошо и относительно недолго, не прирастет ли публика к диванам? Театральные деятели, например, опасаются…

– Наоборот, мне кажется, народ сильно изголодается по живому общению и живым концертам. Я в это верю. Не могу себе представить рок-н-рольную публику приросшей к дивану. Чтобы люди, которые привыкли петь, танцевать, аплодировать, разом изменили свои пристрастия – как такое возможно? Это уж совсем пессимистичный прогноз. Давайте в него не верить.

– А в какой вы верите?

– Думаю, что мы просидим еще долго. Пока кривая не пойдет на спад, нас будут держать по домам, и это совершенно правильно. Хотя, конечно, это угробит экономику.

Знаете, я верю в скорый приход лета. Чем больше будет солнца, чем выше будет градус во всех смыслах этого слова, тем быстрее мы выкарабкаемся. Надо держать кулачки, чтобы пришло жаркое лето как можно скорее.