Туча сняла маску: Тодоренко, не узнав Мастеркову, пошутила про Навку и Пескова

В новом выпуске шоу «Маска» жюри решило сорвать маску с Тучи. И почти догадалось, кто под ней скрывался.

«Почти» – потому что Киркоров, Мартиросян, Валерия, Родригез и Тодоренко воспользовались подсказкой Тучи о том, что в ее жизни было золото, а наибольшего успеха она достигла в Америке. Председатель жюри Филипп, не отказываясь от своих предыдущих версий про Ветлицкую (Киркоров нашел похожим грациозность и вокал) и Наргиз (на эту мысль его навела другая подсказка – про татуировки) настаивал, что под маской Тучи скорее всего находится Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурного катанию.

Пытаясь добиться прямого ответа, Навка под маской Тучи или нет, Регина Тодоренко выпалила явную импровизацию: «Скажи, Туча, тебе нравятся усы?» Этим телеведущая намекнула на супруга фигуристки – пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Жюри сначала онемело от дерзости Тодоренко, а потом покатилось со смеху.

Однако Туча опровергла догадку жюри, заявив, что ей нравятся мужчины не только с усами, но и с бородой.

Регина Тодоренко между тем, кажется, поняла, что позволила себе лишнее, и поинтересовалась у Киркорова: «А меня теперь не выдворят из России за то, что я пошутила про усы Пескова? У меня еще даже вида на жительство нет...»

Словом, заинтригованное жюри почувствовало, что подобралось близко к разгадке. И сначала «выбило» Тучу из тройки с Оленем (предположительно это Лариса Долина) и Львом (тут у судей две самые популярные версии – Никита Пресняков и Анатолий Цой), а на финальном этапе именно Тучу и «приговорило» к рассекречиванию (при этом в конкурсе продолжат выступление другие номинанты на вылет – Яйцо и Волк).

Логическая цепочка насчет спортсменки под маской Тучи была верна: там оказалась… двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

– Света, как же вы поете вообще! – опешил восхищенный Тимур Родригез.

– Я хочу сказать спасибо своим преподавателям, которые не по нотам меня учили петь, а по эмоциям, – поблагодарила Светлана педагогов проекта «Маска». – И какое же это удовольствие – говорить своим голосом. Каждый раз, когда я уходила за кулисы после разговора с вами (с жюри. – Авт.), меня охватывала некая дрожь от того, что я творю. Но самое важное – я хочу сказать спасибо и жюри, потому что я все это время играла вас. Думала: «Сегодня я попробую быть Валерией, а в следующий раз – Киркоровым...»

– А теперь понимаете, откуда этот намек про признание в Америке?! – догадался наконец Родригез. – Это Олимпиада в Атланте!

Напомним, что в 1996 году Светлана Мастеркова победила в беге сразу на двух дистанциях – 800 и 1500 метров. Теперь же спортсменка преподает испанский, что ей очень пригодилось, потому что в своем последнем выпуске «Маски» она спела именно на этом языке.