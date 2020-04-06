Туча сняла маску: Тодоренко, не узнав Мастеркову, пошутила про Навку и Пескова

В центре внимания
Бернара Батталова / фото в статье: автора
"В списках не значусь". Россия "потеряла" журналиста Sobesednik.ru в Австралии
Грабового могила исправит: после тюрьмы экстрасенс остался верен "ремеслу"
Татьяна Голикова – "Королева бюджета", она же "мадам Арбидол"

Новости дня

06 апреля, понедельник

[13:31]Источники СМИ назвали новые даты парада Победы и голосования по поправкам
[13:14]В Хакасии COVID-19 обнаруживают у вернувшихся из Москвы
[12:42]"Кого надо, буду сажать в подвал": Кадыров поощрит избивших жителя силовиков
[12:25]Стрелявший в пятерых соседей рязанец был судим за изображение свастики
[12:16]Мишустин заявил, что губернаторы справляются, но призвал их не закрывать границы
[11:42]У трех священников в Москве выявили коронавирус, ещё у двух есть симптомы
[11:08]Каждый житель Сингапура получит от государства по $1,1 тысячи
[11:04]591 из 954 новых случаев COVID-19 в России приходятся на столицу
[10:43]Наиболее пострадавшие от карантина общепит, туризм и торговля просят субсидий
[10:01]Над входом в томскую больницу рухнула часть стены. Здание не считают аварийным
[08:55]ICQ New, 50 тыс. каждому и свет в конце туннеля. Главное к утру 6 апреля. Кратко
[07:54]Роспотребнадзор предлагает за деньги тестировать всех желающих на дому

05 апреля, воскресенье

[16:53]Московские школьники продолжают учиться, несмотря на объявленные каникулы
[16:13]Купите, а не попрошайничайте позорно: В сети ответили просящему планшеты Беглову
[16:00]Дом в Орехово-Зуеве, где при взрыве погибли трое, хотят полностью восстановить
[15:33]Госдума проверит публикации ряда СМИ о борьбе с коронавирусом на фейки
[15:20]Военкоматы борются с COVID-19 при помощи перевода сотрудников на удаленку
[14:42]Множество британцев вышли в парки и на пикники, несмотря на рекомендации властей
[14:14]Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова этапировали в СИЗО "Кресты"
[13:53]На стрелявшего по охотникам и полицейским жителя Тульской области заведи дело
[13:07]У депутата Мосгордумы коронавирус. Об этом ему сказали через неделю после теста
[12:35]Москва и МО разрешили работу массажных и косметических салонов с медлицензией
[11:57]Число выявленных случаев коронавируса в столице составило за сутки 536
[11:39]В Новой Москве при пожаре у строящегося для больных COVID-19 центра погиб человек
[11:32]Министр призвал бизнес пытаться продолжить работу, а не "впадать в психоз"
[11:22]Бывшего директора петербургского "Метростроя" отправили под стражу до 9 мая
[11:10]Проценты за время кредитных каникул надо будет оплатить потом, пояснили в ЦБ
[10:10]На Урале возбуждено дело после пожара, унесшего жизни троих детей
[10:06]Расстрел пятерых рязанцев и возрастные риски карантина. Главное за ночь. Кратко
[09:45]Вирусолог считает, что до лета темпы распространения коронавируса не снизятся

04 апреля, суббота

[18:54]Пойманного второй раз нарушителя карантина в Оренбурге арестовали
[16:27]Режим изоляции может усугубить проявления аутизма
[15:28]Популяция голубей может сократиться из-за отсутствия подкорма во время карантина
[14:48]Взрыв в подмосковном Орехово-Зуево: четверо пострадали, один умер
[14:01]Константина Котова перевели в московское СИЗО "Капотня"
[13:33]В Москве из-за карантина осложнена госпитализация с наркотической зависимостью
[12:46]В подъезде жилого дома в центре Москвы задержали сову
[12:19]Вагоны МЦД обрабатывают холодным паром трижды в день
[11:30]Коронавирус за сутки в РФ: 582 заражения, 52 выздороведения
[10:50]Ивановский депздрав не объяснил отправку врачей Шуи в отпуск

Global Look Press
Рецепты к Пасхе от Андрея Бова
Фото: Global Look Press
Рецепт: Горячий итальянский хлеб
Global Look Press
Месяц взаперти с детьми и тещей: как выжить, советует психолог Анетта Орлова
Фото: Global Look Press
Без паники! Как не поддаться истерии и грамотно подготовиться к эпидемии
Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Фото в статье: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу
предоставлено пресс-службой проекта
Моаи с острова Пасхи и египетский Сфинкс: топ-10 таинственных памятников мира
Книжный гид по России: 18 романов, переносящих нас в разные регионы страны
Фото: Global Look Press
Краснодарский человек-паук и тульские свадьбы: что обсуждали в Сети на неделе
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля

Туча сняла маску: Тодоренко, не узнав Мастеркову, пошутила про Навку и Пескова

Культура и ТВ
10:19, 06 апреля 2020

Фото в материале: скриншоты с эфира на НТВ
Фото в материале: скриншоты с эфира на НТВ

В новом выпуске шоу «Маска» жюри решило сорвать маску с Тучи. И почти догадалось, кто под ней скрывался.

«Почти» – потому что Киркоров, Мартиросян, Валерия, Родригез и Тодоренко воспользовались подсказкой Тучи о том, что в ее жизни было золото, а наибольшего успеха она достигла в Америке. Председатель жюри Филипп, не отказываясь от своих предыдущих версий про Ветлицкую (Киркоров нашел похожим грациозность и вокал) и Наргиз (на эту мысль его навела другая подсказка – про татуировки) настаивал, что под маской Тучи скорее всего находится Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурного катанию.

Пытаясь добиться прямого ответа, Навка под маской Тучи или нет, Регина Тодоренко выпалила явную импровизацию: «Скажи, Туча, тебе нравятся усы?» Этим телеведущая намекнула на супруга фигуристки – пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Жюри сначала онемело от дерзости Тодоренко, а потом покатилось со смеху.

Однако Туча опровергла догадку жюри, заявив, что ей нравятся мужчины не только с усами, но и с бородой.

Регина Тодоренко между тем, кажется, поняла, что позволила себе лишнее, и поинтересовалась у Киркорова: «А меня теперь не выдворят из России за то, что я пошутила про усы Пескова? У меня еще даже вида на жительство нет...»

Словом, заинтригованное жюри почувствовало, что подобралось близко к разгадке. И сначала «выбило» Тучу из тройки с Оленем (предположительно это Лариса Долина) и Львом (тут у судей две самые популярные версии – Никита Пресняков и Анатолий Цой), а на финальном этапе именно Тучу и «приговорило» к рассекречиванию (при этом в конкурсе продолжат выступление другие номинанты на вылет – Яйцо и Волк).

Логическая цепочка насчет спортсменки под маской Тучи была верна: там оказалась… двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова. 

– Света, как же вы поете вообще! – опешил восхищенный Тимур Родригез.

– Я хочу сказать спасибо своим преподавателям, которые не по нотам меня учили петь, а по эмоциям, – поблагодарила Светлана педагогов проекта «Маска». – И какое же это удовольствие – говорить своим голосом. Каждый раз, когда я уходила за кулисы после разговора с вами (с жюри. – Авт.), меня охватывала некая дрожь от того, что я творю. Но самое важное – я хочу сказать спасибо и жюри, потому что я все это время играла вас. Думала: «Сегодня я попробую быть Валерией, а в следующий раз – Киркоровым...»

– А теперь понимаете, откуда этот намек про признание в Америке?! – догадался наконец Родригез. – Это Олимпиада в Атланте!

Напомним, что в 1996 году Светлана Мастеркова победила в беге сразу на двух дистанциях – 800 и 1500 метров. Теперь же спортсменка преподает испанский, что ей очень пригодилось, потому что в своем последнем выпуске «Маски» она спела именно на этом языке.

Пред. След.

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:
Фото в материале: скриншоты с эфира на НТВ

Культура и ТВ

Туча сняла маску: Тодоренко, не узнав Мастеркову, пошутила про Навку и Пескова

Читать далее >

Фото в статье: Персс-служба НТВ

Культура и ТВ

"Боялась упасть и ничего не видела": Лена Катина о роли Паука в шоу "Маска"

Читать далее >

Кадр из сериала "Колл-центр" // Фото в статье: скриншот с YouTube

Культура и ТВ

Сериал "Колл-центр": скучный Павел Табаков и офисная жесть ради жести

Читать далее >

Политика
Путин назначил губернаторов ответственными за эпидемию. Двое уже ушли в отставку
"Мишустин может объявить ЧС": политолог предрек России полицейский режим
Юрист: Карантинные меры Собянина незаконны без объявления ЧС и ЧП
В Беларуси заявили о картельном сговоре среди российских нефтяных компаний
Общество
COVID и немножко нервно: итоги недели одним предложением
Николай Стариков назвал фильм о пленных российских социологах "новым подходом"
Наталья Синдеева: Я вдруг осознала, что наш человеческий мир обязан врачам
Генпрокуратура на карантине закупилась средством от импотенции
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иные скажут: а что такого? Мне скрывать нечего! Мол, зато родное государство меня, быть может, быстрее защитит от мошенников. Однако не стоит забывать, что подобные игры с государством, особенно с нашим, – это игра в одни ворота

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Статистика констатирует: на фоне вот этого всего подскочили продажи отнюдь не гречки с туалетной бумагой. На это ведутся только отдельные паникеры. А настоящие вдумчивые выживальщики скупают презервативы

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Сталинизмом Россия тоже переболела, и вирус умер, а страна жива; но антитела не выработались, и диктатура тут по-прежнему возможна. Как привычный вывих. Хотя форма заболевания была очень тяжелой, с массой жертв

Культура и ТВ
Планы на онлайн-выходные: квест по советским комедиям и йога на дому
"Убийства по открыткам": любовь к искусству и триеровский "Джек" на минималках
Звезда сериала "Кухня" Никита Тарасов: Кондитер Луи ходит за мной тенью
Иосиф Пригожин, Emin и Денис Клявер призвали россиян остаться дома
Шоу-бизнес
Бородина вмазала Собчак, открывшей тайну про измену мужа ведущей "Дома-2"
Марина Федункив: После того, что я читаю на карантине, мне в церковь надо!
"Мы два раненых человека". Ольга Бузова намекнула, что они с Давой поженились
Дочь Заворотнюк рассказала, как болезнь матери перевернула ее жизнь

Здоровье
Лечение спиртным и безопасность в семье: доктор Мясников – о карантинных мифах
Ученые: база данных помогла Тайваню одолеть коронавирус
Пациенты с COVID-19 могут безопасно принимать нурофен
Как поддерживать себя в форме на карантине: простой комплекс упражнений с фитнес-лентами
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Состояние на колесах: у кого в РФ автомобили ценой в 100 годовых доходов
Депутат назвал дату старта обжалования штрафов ГИБДД на госуслугах
Недвижимость
Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента
Фото в статье: Global Look Press
Михаил Веллер: Для празднования Дня Победы сегодня нет оснований
Global Look Press
World of РПЦ: Невзоров придумал онлайн-игру про церковь
Global Look Press
Основатель Superjob.ru: 30 млн человек потеряют работу к концу апреля
Фото: Global Look Press
Подмосковье закупило 30 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса
Фото предоставлены Михаилом Щелкановым
Вирусолог Щелканов: Через 2-3 недели COVID-19 в России может пойти на спад

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда
Фото: instagram
Мари Ворожи:
На зарплату официантки я жила припеваючи
Фото: Depositphotos
Профессор Игорь Гундаров:
Эпидемия паники в обществе опасней, чем COVID-19
Global Look Press
Валентина Мельникова:
Какой идиот подсунул Путину указ о весеннем призыве?!
Леонид Слуцкий // Global Look Press
Мария Арбатова:
Назначение Слуцкого в МГУ – позор Садовничего
Леонид Рошаль // Фото: Global Look Press
Леонид Рошаль – Дмитрию Быкову:
Если бежать от коронавируса, то в провинцию
Александр Серов // Фото: скриншот с прямой трансляции телеканала "Россия 1"
"Проверил себя и восемь человек обслуги": Серов узнал результат теста на вирус
Янина Бугрова // Фото: Instagram
"Умоляю, помогите": врачи бросили звезду сериалов с COVID-19 дома без лекарств
Фото в статье: Instagram
Отец Жанны Фриске жестко высказался о новом шоу Дмитрия Шепелева
Лев Лещенко и Владимир Винокур / фото: скриншот с Youtube
Винокур сообщил о выписке Лещенко: Анализы хорошие, к Лёве уже пустили жену
Фото: автора
"В тяжелом состоянии": Гоген Солнцев мучается из-за коронавируса
Фото: Global Look Press
Череповецкий фонарь стал умнее некоторых
Фото в материале: соцсети
Российский программист со СМА уехал в Штаты и передумал пересаживать голову
Global Look Press
Челлендж за Little Big и борьба с коронавирусом: что обсуждали в Сети на неделе
Фото: Global Look Press
Навка без коньков и одиночество Шнура: что происходило в Сети в последнее время
Фото: Depositphotos
Новости без вируса: лающая овечка, спасение леопарда и свидания на карантине
Свежий номер
^