Трегулова призвала сотрудников Третьяковки заняться написанием книг

Третьяковская галерея готовится к потерям в размере более 65 млн рублей из-за временного закрытия в связи с COVID-19.

Об этом в интервью «Известиям» рассказала генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

«По нашим подсчетам, мы теряем за каждую неделю карантина более 18,9 млн и около 64,8 млн за период с 18 марта по 10 апреля», – сообщила она. По словам Трегуловой, за прошлый год бюджет Третьяковки составил около 3 млрд рублей, 42% из которых составили доходы от продажи входных билетов, экскурсий, лекций, образовательных программ и продажи сувениров и книг.

Гендиректор Третьяковки отметила, что за период карантина не было уволено ни одного человека. «Многие сотрудники ушли в отпуска – у музейщиков иногда накапливаются дни за прошедшие годы. Разумеется, им были выплачены отпускные. Еще часть – на удаленном доступе», – пояснила Трегулова. Она выразила надежду на то, что многие работники музея «смогут воспользоваться этим временем для того, чтобы сосредоточиться на научно-исследовательской работе и написать то, что давно собирались, – статью, книгу, доклад».

Зельфира Трегулова напомнила, что у музея имеются онлайн-ресурсы «Лаврус. Для тех, кто учит и учится» и Третьяковка live, а также активный канал на YouTube. Кроме того, 18 марта стартовал проект «Третьяковка дома», в рамках которого каждый день организуется стриминг из разных залов галереи. Так, вначале трансляция велась из зала Александра Иванова с картиной «Явление Христа народу», затем из залов Архипа Куинджи, Михаила Врубеля и прочих.

«Но, кстати, у нас ведь не только статичные картины. Например, на этой неделе мы показывали и куда более интенсивный процесс – монтаж экспозиции в зале Репина после возвращения его главных произведений с выставки в Русском музее. Для зрителей это возможность увидеть то, чего они никогда бы не увидели», – подчеркнула Трегулова.

Третьяковская галерея закрыта с 18 марта до 10 апреля, отменены все публичные образовательные программы. По словам Трегуловой, бюджет музея уже распланирован на год вперед, в случае продления карантина ему придется отказаться от ряда проектов.