Трагедия звезды: любовницу Александра Абдулова отравили клофелином

Секс-символ советского кино Наталья Лапина целый месяц находилась на грани жизни и смерти. После отравления клофелином артистка перестала ходить. Об этом она впервые рассказала Sobesednik.ru.

– В советское время никаких деликатесов не было, – рассказывает Наталья. – Нам, актерам, готовить было некогда. Поэтому я часто питалась в кафешке на Ленфильме, где снималась. И даже не предполагала, что именно там со мной случится настоящая трагедия.

В один из дней артистка забежала перекусить. Времени между съемками было мало. Заказав чашку кофе, Лапина решила отлучиться в туалет. Чашку кофе оставила на столе.

– Когда вернулась, сделала один глоток кофе и упала замертво, – с ужасом вспоминает Наталья. – До сих пор помню этот момент, когда у меня стали закатываться глаза. Очнулась я уже в реанимации. Целый месяц пролежала в больнице, находясь на грани жизни и смерти. Потом, когда выкарабкалась из реанимации, долгое время не могла ходить. Врачи удивлялись: «После такой дозы клофелина выжить невозможно».

Фото: личный архив Натальи Лапиной

Лапина до сих пор не знает, кто из недоброжелателей решил свести с ней счеты. Тогда видеокамер в помещениях не было.

– Завистников у меня было много всегда, – продолжает Наталья. – Вы же понимаете, в советское время мы с Анной Самохиной были главными секс-символами кино. Наши плакаты висели в каждой комнате. Мужчины нас обожали. Это многим не нравилось.

Наталья не скрывает, что в ее жизни было много ярких романов. Среди воздыхателей актрисы – Микки Рурк и Джек Николсон. Не менее ярким у нее был роман с Александром Абдуловым. Они познакомились на съемках фильма «Пышка» и дружили до самых последних дней актера, которого обожала вся страна.