Запретить Михалкову целоваться на Московском кинофестивале может только Путин

Осталось чуть больше месяца до открытия Московского кинофестиваля (22 апреля), и в условиях, когда массовые мероприятия в столице отменяются одно за другим, вопрос о том, состоится ли ММКФ, остается открытым.

Неопределенность есть и с Каннским фестивалем: Лазурный берег вместе с аэропортом Ниццы, готовясь ко всему, закупает маски, перчатки и градусники. Отмена Каннского фестиваля будет довольно болезненна — майская фестивальная неделя даёт экономике Лазурного берега 200 млн долларов.

Московский кинофестиваль, как говорят эксперты, этих миллионов гораздо больше берет, чем дает. Такова уж наша специфика.

Состоится ли 42-й ММКФ и пришлось ли ему уже пойти на какие-либо «жертвы», Sobesednik.ru спросил программного директора ММКФ Кирилла Разлогова.

– Пока отменять Московский кинофестиваль не собираются, и для того есть веские причины, – говорит Кирилл Разлогов. – Он открывается в тот день, когда будет всеобщее голосование по поправкам в Конституцию. Всеобщее голосование вряд ли будут отменять, и я думаю, что Московский фестиваль тоже может выжить. Программа будет объявлена 3 апреля.

– А если завтра станет известно, что кинофестиваль в Каннах всё-таки отменен? Это станет каким-то сигналом или примером для Московского кинофестиваля?

– Это никак не повлияет на проведение ММКФ. Канны сами по себе, мы сами по себе. У Каннского кинофестиваля положение хуже, чем у нашего, потому что его переносить невозможно. А ММКФ теоретически можно было бы передвинуть, хотя пока мы не собираемся этого делать. Но если вмешается Владимир Владимирович Путин или правительство, то это другое дело, это уже не в нашей компетенции. Но мы его готовим в неизменном виде и в заданные сроки, но с поправками на коронавирус и на всякие карантины.

– Что это будут за поправки и как пандемия отразится на церемонии, где принято обниматься и целоваться? А уж Никита Сергеевич делает это очень азартно. Какие будут предприниматься меры предосторожности – выдадут ли всем маски, будут ли измерять температуру зрителям и звездам?

– Пока мы ничего такого не предпринимаем. Знаете, до нашего открытия предстоит еще церемония вручения «Ники». И насколько я знаю, они ничего не отменяют.

И поцелуи, и объятия на ММКФ будут по-прежнему соответствовать русской традиции.

– И кинематографисты, публика не будут шарахаться друг от друга?

– Что делать, мы все попали в такую специфическую ситуацию. Посмотрим, как и что тут будет решаться и меняться, а пока мы работаем в штатном режиме, исходя из того, что фестиваль состоится, но прекрасно понимая, что гости из тех стран, которые на карантине, уже не приедут. Кроме тех людей, которые уже в Москве. Разве что отменят карантин к тому времени? Но это маловероятно.

– Скорее его ужесточат. А вы будете прописывать новые правила церемонии в связи с коронавирусом?

– Официально – нет. Но мы будем придерживаться актуальной инструкции Минздрава.

Естественно, всё происходящее негативно повлияет на фестиваль. Из позитива – приобретение привычки мыть почаще руки. Ну и поскольку я сам отношусь к группе риска, мне тоже понадобится быть осторожным.