Московский международный кинофестиваль, намеченный на 22 апреля, перенесен

Пресс-служба Московского международного кинофестиваля сообщает о переносе дат его проведения.

Фестиваль планировалось провести с 22 по 29 апреля, однако представители ММКФ рассказали Sobesednik.ru, что из-за закрытия въезда в Россию гражданам других государств было решено отложить мероприятие на неопределенный срок.

«Надеемся, что фестиваль состоится в самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для наших многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников», — говорится в сообщении.

Ранее директор ММКФ Кирилл Разлогов объяснял Sobesednik.ru, что отмены фестиваля не будет, так как на тот же день назначено голосование по поправкам в Конституцию, которое, по его мнению, «вряд ли будут отменять». Он также заверил, что без отдельного распоряжения властей ММКФ переносить никто не станет: