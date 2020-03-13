"Омерзительно": Little Big опустили друга Шнура, привязав к столбу

О ребятах из группы Little Big, которые готовятся штурмовать Евровидение, массам до последнего времени было известно мало. А ведь в их биографии немало неоднозначных моментов.

Однажды они привязали друга Шнура – музыканта Стаса Барецкого – к столбу. Об этом инциденте Стас рассказал нашим корреспондентам.

– Little Big мне позвонили и сказали: «Ты будешь нашей собакой!» – заявил Стас. – Я удивился: такого мне еще никто не предлагал. Оказалось, им для клипа нужно. Поначалу я от съемок отказывался – меня очень коробило, что нужно превратиться в собаку. Но потом они меня уломали. Сшили мне костюм. Я его примерил – как влитой. Но все делал с неохотой, тянул время. Во время съемок они меня привязали к столбу, который я чуть не сломал.

В интернете Стас получил множество нелестных отзывов. «Это омерзительно и позорно!» – писали ему подписчики. Но сам Барецкий уверяет, что от съемок с Little Big остался в восторге. Тем более что ребята оказались весьма щедрыми.

– За съемки они мне один миллион рублей заплатили, – открывает тайну Стас. – Не жадные они! Да и качают наши ребята не по-детски. Думаю, на Евровидении они войдут в тройку. В Европе любят драйвовую музыку.