Как Гагарина и Кормухина делят Цоя

Слегка подзабытая судебная тяжба вокруг песни Виктора Цоя «Кукушка» в разгаре. Судятся между собой две исполнительницы песни – Ольга Кормухина и Полина Гагарина. Судятся, потому что Кормухина сочла, что Гагарина вместе с Константином Меладзе… украли аранжировку, которую делала Ольга с музыкантом Алексеем Беловым. И надо сказать спасибо, что тут не при делах третья (точнее первая) исполнительница женского вокала в «Кукушке» Земфира. Иначе гром и молнии сотрясали бы нас раза в два громче.

В российской судебной практике дело об украденной аранжировке рассматривается впервые. В самом деле: ситуация абсурдна, «Кукушку» написал Цой. Но Кормухина спустя годы после того, как Гагарина исполнила эту песню для саундтрека к российско-украинскому фильму «Битва за Севастополь» (в украинском варианте — «Незламна», там звучит песня Святослава Вакарчука «Обiйми»), решила возмутиться в форме судебного иска.

На днях стало известно, что сын и наследник лидера группы «Кино» Александр Цой обеспечил сторону Полины Гагариной документом, из которого следует, что он разрешает исполнять эту композицию всем. Ольга отреагировала веерной рассылкой по СМИ сообщением о том, что «очень сомневаюсь, что это письмо написано самим Александром». А еще о том, что Гагарина, дескать, избегает судебной экспертизы, требует от суда не принимать во внимание аудиозаписи двух песен и так далее.

Конечно, Ольга Кормухина имеет полное право на защиту своего творчества. Но когда простой факт, что легендарная песня всем известна как часть репертуара группы «Кино», накладывается на сомнения в том, что сын Цоя дал всем разрешение на ее свободное использование, это уже как-то совсем некрасиво. Александр Цой – вполне публичная в последнее время фигура, собрал новое «Кино», с музыкантами своего отца готовит концерты. А Ольга Кормухина – видная певица со своим самобытным репертуаром и неповторимым стилем. Гагарина и вовсе доказала свое право быть в числе самых успешных российских поп-певиц. Бодания за «Кукушку» с учетом всех этих нюансов выглядят неуместной мелкой разборкой, тем более что речь, судя по всему, идет не о деньгах, а всего лишь об обиде. Истица называет свое требование признать плагиат «делом чести». И настрой настолько боевой, что рассчитывать на примирение двух достойных артисток, несмотря на пацифистский поступок сына Цоя, пожалуй, не приходится.