"Светленький мальчишка": Андрей Малахов впервые показал сына

Корреспондент Sobesednik.ru узнала личные тайны Андрея Малахова – о сыне, которого он старательно прячет от посторонних глаз, и о маме самого популярного телеведущего.

Дом, в котором телеведущий Андрей Малахов владеет сразу несколькими квартирами, располагается в центре Москвы – совсем рядом с Храмом Христа Спасителя. Именно в окнах телеведущего отражаются купола главного храма столицы.

С виду это обычный дом. Только без особых удобств для жителей. Детской площадки нет. Двор как таковой тоже отсутствует – есть лишь небольшое место для парковки машин владельцев элитных квартир да состоятельных посетителей ресторанов, расположенных на первом этаже дома Малахова.

Фото: Лолита Пурцеладзе

За несколько часов пребывания нашего корреспондента у дома телеведущего возле подъезда не появилось ни одного жильца. Во дворике околачивались лишь работники ресторанов.

– Да, Малахова видел не раз, – признается официант одного из заведений. – Мы артистов видим часто: Бондарчук приходит к нам, Петросян бывает у нас тоже.

– Каждый день у нас из-за Малахова поток народа, – негодует другой сотрудник ресторана. – Приходят бабушки со своими проблемами, просят передать записку Андрею Малахову, чтобы он помог. Еще вечно снуют люди, которые хотят попасть к нему на передачу. А он утром садится в машину уезжает, поздно ночью возвращается. Здесь он только спит.

К Малахову приходят не только нуждающиеся. По рассказу гостьи одной из жительниц дома (женщина приходила поздравить с праздником приятельницу), поклонницы Андрея Малахова специально для него украсили стены дома цветами.

– Вот видите – кусты на доме. Это виноград, поклонницы насажали в свое время. Они тут целый сад развели, – поделилась с нами дама.

Фото: Лолита Пурцеладзе

Охранник ресторана, отошедший в сторону покурить, хвастается совместным фото с Малаховым.

– Андрей – очень хороший человек, – утверждает секьюрити. – Наши ребята фотографировались с ним часто, он никогда не отказывает, всегда здоровается. Есть же зазвездившиеся артисты, а Малахов не такой, абсолютно простой человек. Вот буквально вчера видел его: он приехал на своем сером Мерседесе, вышел с ребенком на руках. Светленький такой мальчишка, очень симпатичный. Здесь также мама Андрея живет, частенько вижу ее. То в храм идет, то на такси куда-то едет. Она старенькая уже, с тростью ходит.

Несколько лет назад на Людмилу Николаевну на этой же улице, где находится дом телеведущего, напали грабители. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Но все обошлось.

Тогда мама приезжала к Малахову погостить, а сейчас, по словам очевидцев, она постоянно живет в его квартире. В Апатитах, где родился Андрей Малахов и вплоть до последнего времени продолжала жить его мать, Людмила Николаевна работала воспитателем, а затем заведующей в детском саду. Теперь Малахов может быть спокоен за маму, а у нее есть прекрасная возможность постоянно видеться с внуком. Ведь никакая няня не воспитает лучше, чем родная бабушка. К тому же с таким большим педагогическим опытом.