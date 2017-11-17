Андрей Малахов впервые стал отцом

Телеведущий Андрей Малахов и его супруга журналист Наталья Шкулева впервые стали родителями.

Об этом сообщают «Известия». У известного телеведущего и его супруги родился мальчик весом в 4 килограмма и ростом 54 сантиметра. Андрей Малахов на тему имени появившегося ребенка предпочел отшутиться, сказав, что выберут его, изучив характер малыша. Сам ведущий на родах не присутствовал, ожидая появление сына в палате.

О беременности Шкулевой стало известно в августе 2017 года, в это же время произошел громкий переход его супруга с «Первого канала» на ВГТРК. Новым ведущим шоу «Пусть Говорят» стал Дмитрий Борисов.