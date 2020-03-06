"Холоп" Милош Бикович отказался от российского гражданства

Сербский актер Милош Бикович, звезда кассового рекордсмена – фильма «Холоп» – ответил на вопрос Sobesednik.ru о получении российского паспорта.

Сербский актер сейчас в России нарасхват. С 9 марта на «Первом канале» стартует сериал «Магомаев» о жизни и творчестве легендарного исполнителя, Бикович сыграл в нем главную роль. А на днях в прокат вышел другой фильм с его участием – фильм «Отель «Белград».

Премьера картины «Отель «Белград» // фото Андрея Струнина

На премьере картины корреспондент Sobesednik.ru поинтересовался у популярного актера, прекрасно владеющего русским языком, не намерен ли он последовать примеру некоторых западных коллег и попросить гражданство России.

– Я и без паспорта чувствую себя здесь, как будто я дома, – сказал Милош. – Быть сербом в России — это очень круто. Ты вроде и свой, но все-таки немножко европеец. Или по-другому: европеец, но все-таки свой. Меня здесь очень хорошо приняли, но нет никакой причины стараться стать русским. Я и так достаточно русский, оставаясь при этом сербом.