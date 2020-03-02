Новый "Холостяк" Криворотов – чудо-доктор или тусовщик с понтами?

ТНТ удивил выбором жениха в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк». Главный герой проекта — не медийное лицо и не богач, а «звездный стоматолог» 33-летний Антон Криворотов. Кто он на самом деле?

Стоматолог Антон Кривортов умеет рассказывать и писать о себе красиво. В соцсети и на медицинских ресурсах о нем много информации. Внук легендарного ученого Александра Ивановича Евдокимова, обладатель диплома престижного московского стоматологического вуза, сертифицированный выпускник элитного американского центра повышения квалификации в Лас-Вегасе, основатель стоматологической клиники…

На деле все не совсем так. Базовое стоматологическое образование, квалификацию стоматолога Криворотов получил в Саратове и интернатуру проходил там же. В Московском Государственном Медико-Стоматологическом Университете он учился только в ординатуре.

Антона называют основателем клиники DentaGuard. Но в клинике нам сообщили, что он не имеет к ней никакого отношения — его нет ни в составе учредителей, он также не является там практикующим специалистом. «Это, видимо, какая-то путаница», – сказали в DentaGuard.

Существовала клиника с похожим названием ООО «Дентал Гард», но в ее учредителях Антона нет, генеральным директором там был другой человек. Ни к DentaGuard, ни к ООО «Дентал Гард» новый «холостяк» не имеет отношения.

Он имеет отношение к клинике челюстно-лицевой хирургии, на базе которой ведет частную практику. Это стоматология премиум-класса. Прием у доктора (показать снимки, рассказать о своей проблеме, проконсультироваться) стоит 5 тысяч рублей, поставить коронку (Криворотов ортопед) 137 тысяч рублей.

Мы намеренно не указываем название клиники. Шоу «Холостяк» давно перестало быть реалити о поисках партнерши и превратилось в пиар-проект, на который потенциальные невесты приходят за пиаром. Похоже, на этот раз в него пришел и жених, обеспечив себя рекламой на федеральном канале.

Раньше доктора Криворотова знали в узком кругу тусовщиков. Он помимо стоматологии читает рэп, выпустил свою линию одежды и выступал на заре Comedy Club с его резидентами. Теперь о докторе-рэпере узнает больше людей, но это совсем не характеризует его как профессионала с большой буквы.