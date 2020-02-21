Дочь разозлила Кончаловского новой татуировкой и ухажером на 10 лет старше

Режиссер Егор Кончаловский, представляя на днях фильм «На луне», посвященный проблемам отцов и детей, признался корреспонденту Sobesednik.ru: отношения с собственной дочерью Марией складываются у него не гладко.

– Какие-то вещи в ее поведении мне, конечно, не нравятся: например, татуировка ее на половину плеча, – говорит режиссер. – Не нравится, что она переехала в Петербург, а я об этом узнал из соцсетей. Не нравится то, что ее молодой человек старше ее на 10 лет. Мне это все не нравится. Но я забываю о том, что когда мы встретились с Любой Толкалиной, ей было 18 лет, а мне 30. Она убежала от мамы, и моя мама сбежала из дома в 17 лет к моему отцу.

Мне, когда я возвращаюсь к прошлому, кажется, что все не так страшно. Но сейчас мне кажется, что все это неправильно и так нельзя, надо со мной советоваться. Если дочь не спрашивает разрешения на что-то, действует без моего одобрения, я злюсь. Но несмотря ни на что, я дочерью доволен. Если и злюсь, то переживаю все в себе.

Когда я рассматриваю свой комплекс морально-этических норм, понимаю: он остался прежним, несмотря на разные ситуации в жизни, пребывание за границей, – продолжает режиссер. – Все осталось таким же, как было принято в семье Михалковых – старый русский уклад. Ты ожидаешь, что твои дети спросят тебя совета, что обратятся к твоему жизненному опыту, а это никому не нужно. Видимо, ошибки нужно сделать самому, получить по голове несколько раз вместо того, чтобы учиться на чужих ошибках. У моей любимой женщины лежат книжки на столе по воспитанию детей: там сказано, что только до трех лет можно повлиять на ребенка, потом он уже практически сформированная личность.

Кристина Райская