Низкий рейтинг "Оскара" связали с затянутостью церемонии и отсутствием ведущего

Трансляцию церемонии вручения американской кинопремии «Оскар» в этом году посмотрело рекордно низкое число телезрителей.

Прошлый антирекорд по телерейтингам был установлен в 2018 году, когда показатель составил 26,5 миллиона человек. Как пишет ТАСС, на этот раз церемонию посмотрели 23,6 миллиона.

Наступивший год показал самые низкие рейтинги за всю историю подведения подсчетов. Самой удачной за последние 20 лет выдалась церемония вручения премий Американской академии киноискусств 2014 года, которую посмотрели 43,7 миллиона человек. В прошлом году церемонию посмотрели почти 30 миллионов.

Эксперты объясняют низкие рейтинги этого года тем, что церемония чрезмерно затянулась: ее продолжительность составила 3 часа 36 минут – на полчаса больше, чем было заявлено. Также отмечается, что второй год подряд мероприятие прошло без официального ведущего.

Напомним, 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла в в Лос-Анджелесе накануне, 10 февраля. В главной номинации победила южнокорейская драма «Паразиты».