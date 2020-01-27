"Маленькие женщины" Греты Гервиг: удачная новая версия вечной истории

30 января в российский прокат выходит еще один из «оскаровских» номинантов этого года — фильм «Маленькие женщины».

В свое время самой знаменитой работой Греты Гервиг стала «Леди Берд», с которой она дебютировала одновременно как сценарист и режиссёр. Во многом благодаря легкой подаче и блестящему дуэту Сирши Ронан с Тимоти Шаламе картина была тепло принята публикой и номинирована на «Оскар» в четырёх категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Идя по горячим следам, Гервиг взялась за более амбиционный проект — экранизацию фундаментального романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», который по посылу во многом схож с её сольным дебютным фильмом. Работа серьезная и сопряжена со следующими трудностями: во-первых, если кино основано на литературном произведении, то всегда имеются скептически настроенные поклонники, которые будут искать несоответствия, как правило заведомо считая их с недостатками. А во-вторых, роман уже имеет четыре полнометражных экранизации и столько же мини-сериалов, в числе которых, как ни странно, японское аниме.

Но к удивлению фильм Гервиг не хочется сравнивать ни с одной ранее вышедшей картиной. Исключением не являются и «Маленькие женщины» 1994 года, где образы героинь потрясающе воплотили Вайнона Райдер, Кирстен Данст, Сьюзан Сарандон, Трини Альварадо и Клэр Дэйнс, а Кристиан Бейл был предельно очарователен в роли Лори (в которой сейчас, спустя двадцать шесть лет, на него очень непривычно смотреть).

Главным отличием версии Гервиг является новая свежая структура. Отходя от привычного линейного нарратива, режиссер разделила фильм на две самостоятельные линии — детство главных героинь и их жизнь в настоящем. «Маленькие женщины» начинаются с похода персонажа Сирши Ронан в издательство, после чего фильм практически сразу уводит зрителя в прошлое. Это создает явное ощущение, что семья и друзья из прошлого Джо являются не просто ее воспоминаниями, но и героями написанной ею книги. Более того, ситуация сопоставима и с историей самой Луизы Мэй Олкотт, которая так же, как и Джо, писала роман, основываясь на собственном опыте общения с сестрами и отстаивая его перед издателями. Такого широкого подхода не было ни в одной ранее снятой экранизации. Благодаря этому, даже если зритель знаком с книгой и предыдущими экранизациями, ему будет как минимум не скучно смотреть на уже известную историю.

Традиционно «Маленькие женщины» концентрируются на истории взросления четырех сестер — свободолюбивой современной писательницы Джо (Сирша Ронан), практичной и заботливой Мег (Эмма Уотсон) с явными актерскими талантами, скромной и добросердечной Бэсс (Элайза Сканлен) и обаятельной, но при этом несколько капризной и эгоистичной Эми (Флоренс Пью). На протяжении фильма они переживают финансовый упадок времен Гражданской войны, борются со стереотипами общества, препятствующего свободному самовыражению — особенно женщин, находятся в поисках настоящей любви и дела всей жизни.

Пожалуй, для «Маленьких женщин» нелинейный нарратив — лучшее решение. Параллельно идущие сюжетные линии позволяют более наглядно отследить изменения в жизни героинь, и ощутить разницу между детством и взрослой жизнью, сыграв тем самым на слабом месте современного зрителя — ностальгии. Повествование ведется таким образом, что вначале мы погружаемся в беззаботную юность и уютную атмосферу домашнего очага Марчей, а затем возвращаемся в настоящее — взрослый мир, который, оказывается, имеет свойство «показывать зубы». Для большей визуализации обе сюжетные линии даже представлены в разных оттенках — теплых и холодных, которые на зрительном уровне помогают острее прочувствовать разницу между прошлым и настоящим.

Говоря о визуальной составляющей, нельзя не остановится и на декорациях и костюмах, за которые фильм получил номинацию на «Оскар». Самые приятные глазу сцены в «Маленьких женщинах» происходят в доме Марчей. Его атрибутика ассоциируется с семейным теплом, а в атмосфере витает энергетика молодости и динамики, тон которой задает свободное непосредственное взаимодействие героинь. Благодаря грамотно подобранной цветовой гамме костюмов и фасонам одежды при первом же взгляде на персонажей, даже если они молчат, их черты характера сразу же становятся прозрачны: в случае с интровертом Бэсс её платье будет в нежно-розовом или бледно-сером цвете, а если речь идет о Джо, то это обязательно яркие, желательно красные тона или даже мужская одежда, которую она порой брала у Лори.

Старая история засияла с новой силой и благодаря безупречным актерским работам, из которых наиболее выделяются образы Сирши Ронан и Флоренс Пью. «Маленьких женщин» стоило переснять хотя бы по той причине, чтобы Ронан воплотила образ Джо: она прекрасно сыграла амбициозную свободолюбивую девушку еще в «Леди Берд» и как никто подходит на эту роль — её героиня полна чувственности, эмоций и бунтарства.

Вровень с ней идет и одна из талантливейших артисток нового поколения Флоренс Пью: в её исполнении Эми демонстрирует противоречивые качества. В начале она видится капризной и эгоистичной, но по мере развития сюжета на поверхность выходит осознанность, невероятная сила и амбициозность, в которых ей уступает даже Джо.

Из тени выходит и тетя Марч. Её персонаж является олицетворением традиционных взглядов, которым как раз противостоят героини, и очень значим для фильма. А в исполнении Мэрил Стрип присутствие героини приятнее в десятикратном размере.

Несмотря на то, что некоторые лейтмотивы фильма малость устарели (благо сейчас женщины могут рассчитывать на себя в финансовом плане и выбирать работу по душе), большинство из них нетленны. В первую очередь «Маленькие женщины» говорят о торжестве индивидуальности над стандартностью, человеческого счастья над деньгами и семейной сплоченности над карьерой, а эти идеи будут живы всегда. К тому же сейчас, когда общество, казалось бы, не должно никого загонять в рамки и подавлять самовыражение, но старые стандарты оказались просто заменены новыми. Прежде всего это касается системы образования и модных течений, которые не в столь жесткой форме, но заставляют молодых людей быть зависимыми от мнения большинства и ориентироваться на «общепринятые» шаблоны. «Маленькие женщины» же заставляют поверить в себя, демонстрируя, что, несмотря на все трудности и косые взгляды, смелость и умение оставаться самим собой в итоге обязательно будут вознаграждены.

С выходом уже пятой полнометражной — и успешной — экранизации можно уверенно сказать, что «Маленькие женщины» — это вечная история, которая будет актуальна для переосмысления в любую эпоху и для человека любого возраста. Благодаря столь колоритным образам любая девушка сможет узнать себя в одной из героинь. Можно посмотреть фильм в детстве и найти себя во взбалмошной Эми. Повзрослев — пересмотреть его и поразиться внутреннему сходству с амбициозной Джо. А познав радости материнства — и всецело понять персонажа Марми. К тому же в эпоху торжества блокбастеров смотреть душевное и честное кино о повседневной жизни, мотивы которого до сих пор не утратили своей остроты, особенно приятно.