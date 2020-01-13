"Дылда" не вошла с список претендентов "Оскара"

В микроблоге премии «Оскар» опубликован список претендентов. В том числе опубликованы номинанты в списке «Лучший фильм на иностранном языке».

Вопреки ожиданиям, в их число не попал фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда». В итоге в пятерке оказались представлены картины «Паразиты» (Южная Корея), «Боль и слава» (Испания), «Страна меда» (Северная Македония), «Тело Христово» (Польша) и «Отверженные» (Франция).

Анимационный список претендентов тоже остался без российского участника. В этом году в него метил режиссер Константин Бронзит со своим короткометражным мультфильмом «Он не может жить без космоса».

Лучший фильм в этом году будут выбирать из следующих произведений: «Паразиты», «Однажды в… Голливуде», «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история» и «1917».