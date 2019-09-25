Александр Колбовский: Фильм "Дылда" имеет все шансы на "Оскара"

Стало известно, что в этом году на американскую кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» от России выдвинут фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда».

Члены российского оскаровского комитета решили, что история двух молодых женщин-фронтовиков, которые возвращаются в послевоенный Ленинград, заинтересует американских киноакадемиков.

Фильм «Дылда» уже завоевал в этом году несколько международных призов. Это приз кинопрессы и «За лучшую режиссуру» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, Гран-при на МКФ «Зеркало» и Гран-при на IX Сахалинском международном кинофестивале.

— Мне лично фильм «Дылда» понравился, я с удовольствием пересмотрел бы его еще раз, — поделился с Sobesednik.ru киновед Александр Колбовский. — Кто-то написал очень правильную вещь: что этот фильм нравится тем, кто любит визуальное кино. А тем, кто литературоцентричен, не понравился. Может, это не универсальная формула, но что-то в этом есть. «Дылда» действительно визуален и атмосферен. На мой взгляд, там самое слабое — это сценарий и диалоги, а самое сильное — это мир и воздух, которым ты либо дышишь, либо от него отказываешься. Это неожиданный, необычный взгляд на тему, о которой уже миллион раз советское и российское кино говорило. Абсолютное эхо войны, травма. Там огромное множество каких-то смыслов, современных, в чем-то даже запретных.

— Выбор этого фильма на «Оскар» насколько оправдан? И поймут ли эту историю американские киноакадемики?

— Для меня, безусловно, оправдан. Если это и не самый российский лучший фильм этого года, зато самый понятный для людей с несоветским опытом. Тут еще важное обстоятельство: у этой кинокартины будет американский прокат. Большинство того, что раньше выдвигалась на «Оскар» из российских фильмов (за очень редким исключением), — это были ритуальные пляски нашего оскаровского комитета, который делал кому-то из наших мастеров просто приятное. А в этом случае есть перспективы.

Что касается американских киноакадемиков... Если они понимают детали и особенности жизни какой-нибудь иранской глубинки или другие далекие от американской реалии, то, возможно, и у нашего фильма есть шанс. Потому что «Дылда» — очень современное кино современного смелого режиссера.

— Говорят, что поначалу хотели выдвинуть фильм «Т-34». Правильно сделали, что не выбрали этот фильм?

— Если выбирать между «Т-34» и «Дылдой», конечно, выбор правильный. «Т-34» — это хоть и мастерски сделанный фильм, но этакая компьютерная игра о войне. А мне кажется, что члены американской киноакадемии в номинации «Лучший иностранный фильм» хотят увидеть что-то другое.