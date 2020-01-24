Вова 2%: рейтинг Соловьева упал до минимума

Российские телезрители устали от пропаганды. Об этом свидетельствуют данные Mediascope — крупнейшей компании, которая занимается измерением рейтингов, крайне важных для телевизионщиков и рекламодателей.

Как следует из отчета «100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет», за время новогодних праздников телезрители абсолютно не соскучились ни по Скабеевой, ни по Киселеву. Тройка лидеров в первую полноценную рабочую неделю года — с 13 по 19 января — выглядит так: сериал «Пес 3» (НТВ, рейтинг 6,2%, доля 19,2%), капитал-шоу «Поле чудес» («Первый канал», рейтинг 5,7%, доля 17,3%) и новостная программа «Сегодня вечером» (НТВ, рейтинг 4,7%, доля 15,7%).

Собаке, Якубовичу и прогнозу погоды уступили многие прежде популярные программы — «Человек и закон» («Первый канал», рейтинг 3,6%, доля 12,1%), «Вести недели» с Дмитрием Киселевым («Россия 1», рейтинг 3,5%, доля 10,3%), «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым («Россия 1», рейтинг 2,6%, доля 10,0%), «Время покажет» с Артемом Шейниным и Екатериной Стриженовой («Первый канал», рейтинг 2,1%, доля 9,2%).

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию также мало заинтересовало россиян. По «Первому каналу» на президента, раздававшего деньги направо и налево, смотрели только 2,8% телезрителей. По «России 1» за трансляцией следили и того меньше — 2,6%.

Однако больнее всех упал Владимир Соловьев. Рейтинг его программы «Воскресный вечер» составил лишь 1,8%. Это в два раза меньше, чем год назад.

Рейтинги-2020: воскресный Соловьев — на 83-м месте

В аналогичный период 2019 года (с 14 по 20 января) Соловьев занял 25-ю строчку в первой сотне с рейтингом 3,5%, теперь — всего лишь 83-ю.

Рейтинги-2019: в сравнении с ними Соловьев упал больше чем на полсотни строчек

Sobesednik.ru попытался задать вопрос ведущему о причинах падения его популярности, но личные телефоны Соловьева оказались выключены.

Телепропагандист №1 уступил, смешно сказать, даже мультсериалу «Фиксики» («Карусель», 75-е место, рейтинг 1,9%) и сериалу «Папик» (СТС, 77-е место, рейтинг 1,8%). Особенно обидно Владимиру Рудольфовичу, наверное, проиграть комедии про обычного пенсионера, внезапно решившего прогулять свои «похоронные» деньги и прожить остаток дней на всю катушку — с девочками, барбершопом и виски. «Папик» — продукт производства студии «Квартал 95», которой до того, как стать президентом, руководил враг Соловьева и всей ура-патриотической общественности Владимир Зеленский.