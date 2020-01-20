Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся

В центре внимания
Фото: depositphotos
"Кредиты до пяти тысяч берут буквально на хлеб"
"Голос" назвал четыре принципа честной "консультации" Путина с народом
"Палкой сверху бей!" Почему воспитанием школьников занялись силовики

Новости дня

20 января, понедельник

[18:10]В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей
[18:09]Бонусы "Спасибо" можно будет передаривать с комиссией от 5 до 20%
[18:07]ЕС может ввести налог на выручку IT-корпораций на территории всех 27 стран
[18:05]Путин внес проект поправки к Конституции и назначил представителей в Госдуме
[18:02]Родственники жертв ЧП в пермском отеле получат от властей по полмиллиона
[17:58]В Кизляре в связи с массовым заражением временно закроют две школы
[17:36]Мосгорсуд оставил за ФБК статус "иностранного агента"
[17:22]Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино
[17:07]Новый посол США в России заявил о намерении "время от времени" играть в хоккей
[16:47]Си Цзиньпин и премьер КНР поручили остановить эпидемию нового типа коронавируса
[16:46]Ущерб от нелегальной вырубки хвойных к Новому году составил свыше 18 миллионов
[16:45]ВС признал законным запрет на создание положительного образа наркопотребителей
[16:30]Постконтактная профилактика ВИЧ внесена Минздравом в проект профилактических мер
[16:29]Обвиняемому в шпионаже на Украину жителю Крыма грозит до 20 лет
[16:27]15% российских туристов достаточно для идеальной поездки 5000 рублей
[16:26]Состояние 2153 миллиардеров больше, чем у 4,6 миллиарда человек вместе
[16:25]В России создают экспресс-тест для выявления нового коронавируса за 15 минут
[16:23]Для внесения поправок в Конституции планируют изменить полтора десятка статей
[15:54]Вместо Чайки Путин предложил на пост генпрокурора замглавы СК Игоря Краснова
[15:44]Глава Мордовии назвал критику "непокорных" журналистов в свой адрес провокацией
[15:21]Призвавший "мочить" журналистов глава Чувашии назвал себя добродушным человеком
[15:13]В Екатеринбурге либертарианца дважды оштрафовали за флаг партии на митинге
[14:35]Мужчине, опубликовавшему интимное фото экс-партнерши, грозит до 2 лет тюрьмы
[14:30]В Якутии чиновников проверяют после нападения бездомных собак на младшеклассника
[13:44]Милонов хочет запретить детям до 16 посещать рестораны фастфуда без родителей
[13:43]Под Тверью расследуют смерть пенсионерки, перебегавшей пути перед "Сапсаном"
[13:34]Причинами смертей в пермском отеле стали полувековая труба и отсутствие выхода
[13:30]В Минске задержан 25-летний юрист, подозреваемый в осквернении памятника Пушкину
[13:21]Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
[12:56]Привлечение частных медиков в селах дополнит, а не заместит услуги по ОМС
[12:52]ФАС разрешил рекламу русского вина, но без указания брендов и компаний
[12:50]Китайским супермаркетам запретят продавать одноразовые пакеты
[12:49]Следующую акцию против поправок в Конституцию проведут на марше памяти Немцова
[12:34]В Москве снова "заминировали" 11 судов, девять ТЦ и все станции метро
[12:29]Нацпроект "Наука" оказался самым редко упоминаемым в СМИ
[12:17]Казанская активистка оспорит штраф за фото главы местного МВД в образе Гитлера
[12:00]Доходы от наркоторговли по примеру Франции хотят изымать в пользу государства
[11:52]Лишь 22% россиян не согласны, что в России есть политические заключенные
[11:52]Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 3210 пунктов
[11:27]"Ъ": Жена Мишустина получает миллионы благодаря доходам от депозитов

Фото: Global Look Press
Как быстро отличить "билеты банка приколов" от настоящих: четыре признака
Фото: depositphotos
Ваши права. Сколько заплатят за работу в новогодние дни?
Фото: depositphotos
Солярий: загар, который может выйти вам боком
Мари Кондо
Фея порядка. Как Мари Кондо разложила жизнь по полочкам
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали в Сети жители регионов на минувшей неделе
Фильм недели: "Маяк" Роберта Эггерса
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Григорий Распутин: авантюрист или провидец? Пять мифов о легендарном "старце"

Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся

Культура и ТВ
19:18, 20 января 2020
«Собеседник» №02-2020

кадр из сериала "Ученица Мессинга"
кадр из сериала "Ученица Мессинга"

В основу нового мистического сериала «Ученица Мессинга» («Первый канал») легла жизнь Ольги Мигуновой. Заслуженная артистка РФ, врач-психотерапевт, она выкроила время между лечебными сеансами, чтобы рассказать «Собеседнику» о себе и подлинной истории знакомства с магом Вольфом Мессингом.

Ольга Мигунова

Жизнь как «Санта-Барбара»

— Стали ли для вас сюрпризом съемки сериала или вы их предвидели?

— Моя дочь Светлана Дали, которая была одним из продюсеров фильма «Легенда № 17», рассказала коллегам, продюсерам студии «Артель» Александру Иванкину, Майе Тоидзе и Артему Чащихину-Тоидзе обо мне и о готовящейся книге моих воспоминаний «Белый Шаман». Я начала писать ее в 2013 году.

— Почему «Белый Шаман»?

— Так меня называли чукчи на Чукотке: я 12 лет проработала в Магаданской филармонии, а вообще объездила всю страну — от Ялты до Сахалина, до острова Ратманова.

Кинематографисты заинтересовались этой идеей, мы познакомились, и они предложили снять сериал, в основу которого ляжет история моей жизни. Так мы начали работать. Сценаристы проекта Тимур Эзугбая и Артем Чащихин-Тоидзе черпали информацию как из моих воспоминаний, так и из моих личных рассказов. А я ходила на могилу к Вольфу Григорьевичу, просила его помочь, чтобы фильм состоялся.

— У вас такая жизнь, что событий на несколько сериалов хватит.

— Да, можно сказать «Санта-Барбара». (Смеется.) Сериал будет очень интересным и насыщенным событиями — там мистика и любовь, взлеты и падения, обучение у великого Мессинга и свободное плаванье... Но так как сериал не безграничен, многие моменты моей жизни туда просто не поместились: мои встречи с Владимиром Высоцким, Махмудом Эсамбаевым. Зато дружба с Валечкой Толкуновой показана будет. Все не вошедшие истории вы сможете прочитать в моей книге «Белый Шаман».

События, некоторые факты и имена были частично изменены в сериале. Но я понимаю: это же художественный фильм, не документальный. Обязательно должно оставаться место для фантазии.

Вольф сказал: «Она мешает моим экспериментам»

— Можете привести пример расхождения?

— Из родного Благовещенска я ехала к Мессингу в Москву, а не в Ленинград, как показано в сериале. И познакомилась с ним не в Юрмале.

— А где и как Мессинг приметил вас на самом деле?

— Первая встреча произошла в Геленджике, где я отдыхала с родителями. Мессинг давал там концерт. О Вольфе Мессинге тогда говорили все и везде, даже на пляже. Там-то и случилась наша первая встреча.

Мы с ребятами стояли около афиши Мессинга и говорили о нем. Вдруг к нам подошел мужчина и рассказал шутку: «Посадили вашего Вольфа в карцер — у него зуб разболелся. Зуб вырвали — опять в камеру. Потом аппендицит. Начальник тюрьмы подходит к Мессингу и говорит: "Ты думаешь, что будешь по частям отсюда уходить? Так не будет"». Вся ребятня, в том числе я, хохотали. А этот мужчина все время на меня косился. Дети закричали: «А вы сами-то хоть раз Вольфа видели?» На что мужчина ответил: «Видел, когда утром брился». На эту реплику никто не обратил никакого внимания.

А потом я попала к нему на концерт и поняла, что тот самый мужчина на пляже и был Мессинг. Только теперь он стоял на сцене — красивый, с длинными кудрявыми волосами, во фраке. Я смотрела на Вольфа, выполнявшего номер, и повторяла про себя: «У тебя не получится, у тебя не получится». Тогда Мессинг обратился к моей маме: «Выведите, пожалуйста, Олю из зала. Она мешает мои экспериментам. Только далеко не уходите». Мне пришлось уйти. Весь концерт я просидела на скамейке, пока к нам не подошел Вольф Мессинг. Он предложил мне стать его ученицей. «Девушка-гипнотизер — на эстраде явление уникальное», — сказал он. На что мама, которая была педагогом, ответила: «Таких артистов у меня полный класс».

Вскоре Мессинг приехал на гастроли к нам в Благовещенск. Мы пришли на его концерт и снова встретились, пригласили в гости. Прощаясь, он в коридоре долго смотрел в глаза мне, маме и папе. Теперь-то я понимаю: он мысленно внушал мысль, чтобы родители выполнили его просьбу и отпустили меня в Москву. Поэтому спустя пару месяцев, когда пришло время, меня смело отправили в столицу.

цитата

«Хотя в науке я пижон, гипнозом вашим поражён!»

Владимир Высоцкий после концерта Ольги Мигуновой

Несчастье 13-й серии

— Мессинг оставил вам свой адрес?

— В том-то и дело, что нет! Родители только позвонили моему дяде с просьбой встретить меня на вокзале. Пока я ехала в поезде, соседи по купе спрашивали: «Куда едешь? Учиться?» Я отвечала: «Да, учиться». — «В институт?» — «Нет. К одному старику».

Вышла я на перрон, отдала дяде сумку и, как только спустилась в метро, в голову пришла информация: метро «Сокол», трамвай 23. Как проехать, подсказало внушение Мессинга.

— А как нашли дом?

— Я его, можно сказать, узнала. Или почувствовала. Поняла, что его квартира на втором этаже. Звоню в дверь — безрезультатно. Я такая расстроенная: всё зря. Сейчас понимаю: было 6:15 утра. Как можно было звонить так рано?! Но Мессинг все-таки открыл — с заспанными глазами, в бархатном халате. И произнес такую фразу: «А вот и моя будущая звезда. Заходи».

В тот же день он уехал на гастроли, а я осталась в его квартире одна почти на целый месяц. Вернувшись, Мессинг начал меня учить, став моим главным университетом.

— Почему Мессинг выбрал в качестве единственной ученицы именно вас?

— Я задавала ему этот вопрос. «Не потому, что ты красива, — отвечал он. — А потому, что у тебя была бабушка-травница, дед-костоправ. У тебя наследственность. Талант!»

— Вы сегодня умеете больше, чем Мессинг?

— Нельзя, наверное, превзойти учителя. Мессинг — мой кумир. Я сейчас готовлю к своему юбилею новую эстрадную программу — «Гипношоу». И хочу, чтобы весь зал не мне аплодировал, а моему учителю, потому что он этого достоин. Все, что Мессинг предсказал мне, в моей жизни сбылось.

— А что за история уже с вашим предсказанием об аварии актрисе, которая сыграла вас в сериале?

— Когда меня познакомили с Татьяной Чердынцевой, мы провели какое-то время вместе. Я ее обучила некоторым приемам, показала свои записи. И вдруг увидела, что во время съемок 13-й серии Татьяна попадает в аварию...

— Как это «увидела»?

— Мне приснилось, что Мессинг спасает меня в автокатастрофе. Он меня уже не раз спасал, как и обещал. Вольф Григорьевич всегда говорил: «Я тебе буду всю жизнь помогать. Даже после своей смерти». Проснулась в холодном поту, позвонила Татьяне — оказалось, она действительно попала в аварию, перенесла операцию. «Ольга Петровна, я поверила в мистику, поверила в вас», — сказала она.

Ольга утверждает, что лечит гипнозом и душой

Можно ли вылечить гипнозом онкологию?

— Энурез, бесплодие, алкоголизм, лишний вес, заикание, головные боли — список болезней, с которыми вы работаете, длинный. А есть то, что гипнозом не лечите?

— Не берусь за онкологию. Есть люди, которым нужна психологическая помощь для борьбы со страшным заболеванием. В этом я могу помочь, но вылечить от онкологии — нет.

Или такие заболевания, как протрузии, межпозвоночная грыжа, стирание дисков позвоночника — я не могу ведь словом нарастить. Не берусь и за шизофрению: я врач-психотерапевт, шизофренией же должен заниматься психиатр.

А все, что связано с центральной нервной системой, я успешно лечу. Получаю массу положительных отзывов. Работала, например, с хоккейным ЦСКА. У меня есть клюшка с дарственной надписью от Вячеслава Фетисова.

— А правда, что вы однажды заставили говорить глухонемую девочку?

— Это еще в советское время было, об этом даже писала «Наука и жизнь».

У меня есть такой опыт на сцене — «Наводнение»: я ввожу пациентов в состояние гипноза и внушаю, что произошло кораблекрушение, что они тонут... «Мама, я хочу жить!» — закричала та глухонемая девочка. Мать выскочила на сцену. Выяснилось, что девочка в детстве тонула и от стресса перестала говорить. Когда она оказалась в похожей ситуации, программа разблокировалась, и она заговорила. Пришлось закрывать кулисы. Могло показаться, что я это подстроила...

— А вы не подстроили?

— Ну как такое можно подстроить? Я могу работать с любым человеком, что не раз демонстрировала. И страшно люблю свою работу. Помогать людям — счастье!

— Почему не выступаете по ТВ?

— Проверки способностей мне не нужны — показухой не занимаюсь. Но если бы предложили достойный, интересный контент, я бы подумала.

Проводить лечебные телесеансы мне предлагали еще до Кашпировского. Но я считаю (я и в глаза ему это говорила): только индивидуальный подход к каждому пациенту может принести пользу. Врачебное «Не навреди» у меня главенствует.

— У вас есть правительственные награды, даже орден Дружбы от В. В. Путина. Значит, среди ваших пациентов есть и депутаты, и министры?

— Орден Дружбы мне вручили за мои заслуги перед Отечеством. Я не раз была в горячих точках. В Афганистане, Чечне, Карабахе. Оказывала психологическую и лечебную помощь солдатам и личному составу. Дала тысячи шефских концертов, помогала детским домам и реабилитационным центрам. А пациенты у меня разные. Всем, кто нуждается в помощи, я стараюсь помочь. Для меня здоровье моего пациента — высшая награда!

любопытный факт

Сама себя лечит

Ольга Мигунова, по ее же словам, перенесла два инсульта и побывала в 16 автокатастрофах. Последняя случилась прошлой осенью.

— Меня вытащили из машины с сотрясением, врачи поставили разрыв связок руки, — рассказывает Ольга Петровна. — Но я обошлась без операции. Считаю, что мне и здесь помог Мессинг. Сделала аудиозапись своего голоса, погружала себя в сон. Восемь месяцев не ездила на гастроли, а сейчас снова летаю.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2020 под заголовком «».

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

кадр из сериала "Ученица Мессинга"

Культура и ТВ

Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся

Читать далее >

Нет изображения

Культура и ТВ

Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино

Читать далее >

Нет изображения

Культура и ТВ

Гильдия киноактеров США отдала главную награду южнокорейским "Паразитам"

Читать далее >

Политика
"Спецоперация" рабочей группы: с чего начинается пересмотр Конституции
Путин внес проект поправки к Конституции и назначил представителей в Госдуме
Новый посол США в России заявил о намерении "время от времени" играть в хоккей
Для внесения поправок в Конституции планируют изменить полтора десятка статей
Общество
Год Нисанов и Зарах Илиев откроют новые отели
В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей
Родственники жертв ЧП в пермском отеле получат от властей по полмиллиона
Мосгорсуд оставил за ФБК статус "иностранного агента"
Колумнисты
Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Стоят ли мучения сотен животных удовольствия самому запустить салют? Может, достаточно пары фейерверков, которые устраиваются официально?

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

По задумке Кремля, новые партии должны будут, создав иллюзию конкуренции, заманить избирателей на участки. И в конечном счете проиграть

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вот вопрос: холопы, которые понимают, что они холопы, – они свободнее или нет? По-моему, они еще хуже. Особенно если им при этом смешно

Культура и ТВ
Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся
Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино
Гильдия киноактеров США отдала главную награду южнокорейским "Паразитам"
Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой", который полгода находился в коме
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили: Рэперы, диджеи, видеоблогеры – передовые шифровальщики пустоты
Первую женщину, возглавившую "Грэмми", отстранили за должностное нарушение
Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер
"Особенные": самая выстраданная картина авторов хита "1+1"

Здоровье
Недостаточный доступ к питанию повышает риск ранней смерти в 37 раз
Постконтактная профилактика ВИЧ внесена Минздравом в проект профилактических мер
В России создают экспресс-тест для выявления нового коронавируса за 15 минут
Привлечение частных медиков в селах дополнит, а не заместит услуги по ОМС
Туризм
Luxury-конструктивизм: новый терминал С в Шереметьево
15% российских туристов достаточно для идеальной поездки 5000 рублей
Новый дальневосточный перевозчик будет закупать только отечественные самолеты
Зимняя Рига: что посмотреть и чем заняться в столице Латвии?
Авто
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Четыре региона указали недостоверные данные о местах концентрации ДТП
Росстандарт за пять лет отозвал более 3,5 миллиона единиц транспортных средств
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
Самые низкие цены на аренду квартир в Москве зафиксированы на востоке столицы
В Совфеде приняли поправки о механизме переселения граждан из аварийного жилья
Свежий номер

Фото: depositphotos
"Я – как аист". Шокирующая исповедь суррогатной матери
Фото: Global Look Press
Кому из звездных виноделов насолит новый закон о российском вине
Ахрик Авидзба
"Герой ДНР" оказался в центре "абхазского Майдана"
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Картина Василия Тальма «Восстание 14 декабря 1825 года»
Борис Акунин – о роли восстания декабристов в истории России
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России
Юрий Кара // фото: Global Look Press
Юрий Кара:
Эрнст завалил мой фильм про Андрея Сахарова
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Надежда Бартош
Миллиардный выигрыш ушел в карман "рыбной царицы"? Кто такая Надежда Бартош
Рамиль Шамсутдинов
Адвокат: По делу Шамсутдинова выяснится еще много нового
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Государственная дума РФ / Global Look Press
Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер
Не по чину сверстали: гоголевский скандал в урюпинской прессе
Фото: gvkg.ru
С инспектора госпиталя Бурденко требуют 3,5 млн за "молоко за вредность"

Федерико Феллини // фото: Global Look Press
Федерико Феллини – о мужчинах и женщинах, о фантазиях и о счастье
Владимир Жириновский // фото: Агентство «Москва»
Подлёдная политика: как и где окунаются в Крещение российские депутаты
Воронежские амазонки задали ученым задачу
Тимофей Козин // фото: соцсети
Вход в СССР через депо: необычный музей во Владимире
Мэрилин Монро // фото в статье: Global Look Press
Тайные трагедии Мэрилин Монро
^