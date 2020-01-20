Ольга Мигунова: Я просила Мессинга помочь, чтобы сериал состоялся

В основу нового мистического сериала «Ученица Мессинга» («Первый канал») легла жизнь Ольги Мигуновой. Заслуженная артистка РФ, врач-психотерапевт, она выкроила время между лечебными сеансами, чтобы рассказать «Собеседнику» о себе и подлинной истории знакомства с магом Вольфом Мессингом.

Ольга Мигунова

Жизнь как «Санта-Барбара»

— Стали ли для вас сюрпризом съемки сериала или вы их предвидели?

— Моя дочь Светлана Дали, которая была одним из продюсеров фильма «Легенда № 17», рассказала коллегам, продюсерам студии «Артель» Александру Иванкину, Майе Тоидзе и Артему Чащихину-Тоидзе обо мне и о готовящейся книге моих воспоминаний «Белый Шаман». Я начала писать ее в 2013 году.

— Почему «Белый Шаман»?

— Так меня называли чукчи на Чукотке: я 12 лет проработала в Магаданской филармонии, а вообще объездила всю страну — от Ялты до Сахалина, до острова Ратманова.

Кинематографисты заинтересовались этой идеей, мы познакомились, и они предложили снять сериал, в основу которого ляжет история моей жизни. Так мы начали работать. Сценаристы проекта Тимур Эзугбая и Артем Чащихин-Тоидзе черпали информацию как из моих воспоминаний, так и из моих личных рассказов. А я ходила на могилу к Вольфу Григорьевичу, просила его помочь, чтобы фильм состоялся.

— У вас такая жизнь, что событий на несколько сериалов хватит.

— Да, можно сказать «Санта-Барбара». (Смеется.) Сериал будет очень интересным и насыщенным событиями — там мистика и любовь, взлеты и падения, обучение у великого Мессинга и свободное плаванье... Но так как сериал не безграничен, многие моменты моей жизни туда просто не поместились: мои встречи с Владимиром Высоцким, Махмудом Эсамбаевым. Зато дружба с Валечкой Толкуновой показана будет. Все не вошедшие истории вы сможете прочитать в моей книге «Белый Шаман».

События, некоторые факты и имена были частично изменены в сериале. Но я понимаю: это же художественный фильм, не документальный. Обязательно должно оставаться место для фантазии.

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Имя Вольфа Мессинга до сих пор будоражит умы. Его называют гипнотизером, экстрасенсом, прорицателем...

Вольф сказал: «Она мешает моим экспериментам»

— Можете привести пример расхождения?

— Из родного Благовещенска я ехала к Мессингу в Москву, а не в Ленинград, как показано в сериале. И познакомилась с ним не в Юрмале.

— А где и как Мессинг приметил вас на самом деле?

— Первая встреча произошла в Геленджике, где я отдыхала с родителями. Мессинг давал там концерт. О Вольфе Мессинге тогда говорили все и везде, даже на пляже. Там-то и случилась наша первая встреча.

Мы с ребятами стояли около афиши Мессинга и говорили о нем. Вдруг к нам подошел мужчина и рассказал шутку: «Посадили вашего Вольфа в карцер — у него зуб разболелся. Зуб вырвали — опять в камеру. Потом аппендицит. Начальник тюрьмы подходит к Мессингу и говорит: "Ты думаешь, что будешь по частям отсюда уходить? Так не будет"». Вся ребятня, в том числе я, хохотали. А этот мужчина все время на меня косился. Дети закричали: «А вы сами-то хоть раз Вольфа видели?» На что мужчина ответил: «Видел, когда утром брился». На эту реплику никто не обратил никакого внимания.

А потом я попала к нему на концерт и поняла, что тот самый мужчина на пляже и был Мессинг. Только теперь он стоял на сцене — красивый, с длинными кудрявыми волосами, во фраке. Я смотрела на Вольфа, выполнявшего номер, и повторяла про себя: «У тебя не получится, у тебя не получится». Тогда Мессинг обратился к моей маме: «Выведите, пожалуйста, Олю из зала. Она мешает мои экспериментам. Только далеко не уходите». Мне пришлось уйти. Весь концерт я просидела на скамейке, пока к нам не подошел Вольф Мессинг. Он предложил мне стать его ученицей. «Девушка-гипнотизер — на эстраде явление уникальное», — сказал он. На что мама, которая была педагогом, ответила: «Таких артистов у меня полный класс».

Вскоре Мессинг приехал на гастроли к нам в Благовещенск. Мы пришли на его концерт и снова встретились, пригласили в гости. Прощаясь, он в коридоре долго смотрел в глаза мне, маме и папе. Теперь-то я понимаю: он мысленно внушал мысль, чтобы родители выполнили его просьбу и отпустили меня в Москву. Поэтому спустя пару месяцев, когда пришло время, меня смело отправили в столицу.

цитата

«Хотя в науке я пижон, гипнозом вашим поражён!»

Владимир Высоцкий после концерта Ольги Мигуновой

Несчастье 13-й серии

— Мессинг оставил вам свой адрес?

— В том-то и дело, что нет! Родители только позвонили моему дяде с просьбой встретить меня на вокзале. Пока я ехала в поезде, соседи по купе спрашивали: «Куда едешь? Учиться?» Я отвечала: «Да, учиться». — «В институт?» — «Нет. К одному старику».

Вышла я на перрон, отдала дяде сумку и, как только спустилась в метро, в голову пришла информация: метро «Сокол», трамвай 23. Как проехать, подсказало внушение Мессинга.

— А как нашли дом?

— Я его, можно сказать, узнала. Или почувствовала. Поняла, что его квартира на втором этаже. Звоню в дверь — безрезультатно. Я такая расстроенная: всё зря. Сейчас понимаю: было 6:15 утра. Как можно было звонить так рано?! Но Мессинг все-таки открыл — с заспанными глазами, в бархатном халате. И произнес такую фразу: «А вот и моя будущая звезда. Заходи».

В тот же день он уехал на гастроли, а я осталась в его квартире одна почти на целый месяц. Вернувшись, Мессинг начал меня учить, став моим главным университетом.

— Почему Мессинг выбрал в качестве единственной ученицы именно вас?

— Я задавала ему этот вопрос. «Не потому, что ты красива, — отвечал он. — А потому, что у тебя была бабушка-травница, дед-костоправ. У тебя наследственность. Талант!»

— Вы сегодня умеете больше, чем Мессинг?

— Нельзя, наверное, превзойти учителя. Мессинг — мой кумир. Я сейчас готовлю к своему юбилею новую эстрадную программу — «Гипношоу». И хочу, чтобы весь зал не мне аплодировал, а моему учителю, потому что он этого достоин. Все, что Мессинг предсказал мне, в моей жизни сбылось.

— А что за история уже с вашим предсказанием об аварии актрисе, которая сыграла вас в сериале?

— Когда меня познакомили с Татьяной Чердынцевой, мы провели какое-то время вместе. Я ее обучила некоторым приемам, показала свои записи. И вдруг увидела, что во время съемок 13-й серии Татьяна попадает в аварию...

— Как это «увидела»?

— Мне приснилось, что Мессинг спасает меня в автокатастрофе. Он меня уже не раз спасал, как и обещал. Вольф Григорьевич всегда говорил: «Я тебе буду всю жизнь помогать. Даже после своей смерти». Проснулась в холодном поту, позвонила Татьяне — оказалось, она действительно попала в аварию, перенесла операцию. «Ольга Петровна, я поверила в мистику, поверила в вас», — сказала она.

Ольга утверждает, что лечит гипнозом и душой

Можно ли вылечить гипнозом онкологию?

— Энурез, бесплодие, алкоголизм, лишний вес, заикание, головные боли — список болезней, с которыми вы работаете, длинный. А есть то, что гипнозом не лечите?

— Не берусь за онкологию. Есть люди, которым нужна психологическая помощь для борьбы со страшным заболеванием. В этом я могу помочь, но вылечить от онкологии — нет.

Или такие заболевания, как протрузии, межпозвоночная грыжа, стирание дисков позвоночника — я не могу ведь словом нарастить. Не берусь и за шизофрению: я врач-психотерапевт, шизофренией же должен заниматься психиатр.

А все, что связано с центральной нервной системой, я успешно лечу. Получаю массу положительных отзывов. Работала, например, с хоккейным ЦСКА. У меня есть клюшка с дарственной надписью от Вячеслава Фетисова.

— А правда, что вы однажды заставили говорить глухонемую девочку?

— Это еще в советское время было, об этом даже писала «Наука и жизнь».

У меня есть такой опыт на сцене — «Наводнение»: я ввожу пациентов в состояние гипноза и внушаю, что произошло кораблекрушение, что они тонут... «Мама, я хочу жить!» — закричала та глухонемая девочка. Мать выскочила на сцену. Выяснилось, что девочка в детстве тонула и от стресса перестала говорить. Когда она оказалась в похожей ситуации, программа разблокировалась, и она заговорила. Пришлось закрывать кулисы. Могло показаться, что я это подстроила...

— А вы не подстроили?

— Ну как такое можно подстроить? Я могу работать с любым человеком, что не раз демонстрировала. И страшно люблю свою работу. Помогать людям — счастье!

— Почему не выступаете по ТВ?

— Проверки способностей мне не нужны — показухой не занимаюсь. Но если бы предложили достойный, интересный контент, я бы подумала.

Проводить лечебные телесеансы мне предлагали еще до Кашпировского. Но я считаю (я и в глаза ему это говорила): только индивидуальный подход к каждому пациенту может принести пользу. Врачебное «Не навреди» у меня главенствует.

— У вас есть правительственные награды, даже орден Дружбы от В. В. Путина. Значит, среди ваших пациентов есть и депутаты, и министры?

— Орден Дружбы мне вручили за мои заслуги перед Отечеством. Я не раз была в горячих точках. В Афганистане, Чечне, Карабахе. Оказывала психологическую и лечебную помощь солдатам и личному составу. Дала тысячи шефских концертов, помогала детским домам и реабилитационным центрам. А пациенты у меня разные. Всем, кто нуждается в помощи, я стараюсь помочь. Для меня здоровье моего пациента — высшая награда!

любопытный факт

Сама себя лечит

Ольга Мигунова, по ее же словам, перенесла два инсульта и побывала в 16 автокатастрофах. Последняя случилась прошлой осенью.

— Меня вытащили из машины с сотрясением, врачи поставили разрыв связок руки, — рассказывает Ольга Петровна. — Но я обошлась без операции. Считаю, что мне и здесь помог Мессинг. Сделала аудиозапись своего голоса, погружала себя в сон. Восемь месяцев не ездила на гастроли, а сейчас снова летаю.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2020 под заголовком «».