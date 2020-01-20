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Гильдия киноактеров США отдала главную награду южнокорейским "Паразитам"

Культура и ТВ
08:25, 20 января 2020

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо победил в главной номинации премии Гильдии киноактеров США — «Лучший актерский состав в игровом кино». 26-я ежегодная церемония вручения награды прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что за победу в главной номинации также боролись картины «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Скандал» Джея Роуча и «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс («Джокер»), а в категории «Лучшая мужская роль второго плана» победу одержал Брэд Питт («Однажды в Голливуде»). Лучшими актисами первого и второго планов стали Рене Зеллвегер («Джуди») и Лора Дерн («Брачная история»).

Напомним, что признание Гильдии киноактеров считается серьезной заявкой на получение «Оскара», но ее решение не всегда совпадает с мнением Американской академии киноискусства. Отмеченная гильдией картина «Паразиты» в текущем году будет бороться также за победу в главной номинации премии «Оскар» — «Лучший фильм».

 

Теги: #"Оскар"

Рубрика: Культура и ТВ

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