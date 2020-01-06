Дина Рубина вошла в список самых популярных в России авторов по итогам 2019 года

Российские издательства назвали авторов, книги которых стали самыми продаваемыми по результатам прошлого года.

По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», самой востребованной стала книга «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса, передает «РИА Новости». Ее тираж превысил 100 тысяч экземпляров. Вторую строчку занял триллер британского писателя греческого происхождения Алекса Махаэлидеса «Безмолвный пациент», тираж которого составил более 89 тысяч экземпляров.

В список лидеров рейтинга «Эксмо-АСТ» вошла вторая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз» под названием «Белые лошади», которая была продана тиражом свыше 88 тысяч экземпляров, а также заключительная часть трилогии – «Ангельский рожок» (более 57 тысяч экземпляров).

Среди наиболее востребованных писателей оказался Евгений Водолазкин со своим новым романом «Брисбен», тираж которого составил 63 тысячи экземпляров.

По версии издательской группы «Азбука-Аттикус», самым продаваемым за период с ноября 2018 года по декабрь 2019-го стал детектив «Нож» норвежского писателя Ю Несбе (более 69,5 тысячи экземпляров). Второе место занял новый роман Джоан Роулинг «Смертельная белизна», написанный под псевдонимом Роберт Гэлбрейт (свыше 63,7 тысячи экземпляров). Третье место заняла книга «Пока течет река» британской писательницы Дианы Сеттерфилд (около 37 тысяч экземпляров).

Всего в первом полугодии 2019 года в России было выпущено 54 808 названий книг и брошюр совокупным тиражом 194,2 миллиона экземпляров. Отмечается, что совокупный тираж сократился на 10% по сравнению с тем же периодом 2018-го. По мнению книгоиздателей, это связано с тем, что многие читатели предпочитают электронные издания.