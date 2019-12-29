В театре "Современник" проходит церемония прощания с Галиной Волчек

В Москве на Чистопрудном бульваре проходит прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.

Как пишет «Коммерсантъ», официально гражданская панихида была назначена на 11:00, однако люди начали собираться уже в 9:00.

Открыл церемонию актер театра «Современник», народный артист России Сергей Гармаш. Проститься с режиссером приехали, в частности, вице-премьер Ольга Голодец, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и певец Филипп Киркоров.

Сообщается, что автомобильное движение у «Современника» перекрыто. Вдоль Чистопрудного бульвара на стороне театра стоят металлические рамки. Они выставлены на отрезке от Большого Харитоньевского переулка и до улицы Макаренко.

Церемония прощания продлится до 13:00. Затем режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Галина Волчек скончалась 26 декабря в Боткинской больнице на 87-м году жизни от осложнений после воспаления легких.