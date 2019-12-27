Волчек похоронят на одном кладбище с Захаровым и бывшим мужем Евстигнеевым

Прощание с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек начнется в 10:00 29 декабря в здании театра. Там же пройдет гражданская панихида.

Известно, что артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, но пока разнится информация о конкретном месте погребения. Источник агентства «Интерфакс» в столичной мэрии утверждает, что Галину Волчек похоронят рядом с могилой худрука «Ленкома» Марка Захарова. Но по данным телеграм-канала Baza, сын артистки режиссер Денис Евстигнеев принял решение похоронить мать рядом с отцом актером Евгением Евстигнеевым.

Галина Волчек скончалась в результате осложнений при воспалении легких в Боткинской больнице 26 декабря. Ей было 86 лет. С 1989 года она являлась художественным руководителем театра «Современник».