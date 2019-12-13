"Артдокфест" похоронил Сталина без фарса

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Государственные похороны», основанный на документальной хронике 5–9 марта 1953 года, показали в Москве в последний день фестиваля «Артдокфест» – 2019.

Лозница не приезжает в Москву по политическим причинам. Он снимает много документального кино, а когда делает игровую ленту, и ее тут же перехватывают отборщики Каннского фестиваля.

Лозницу интересует Майдан и Донбасс, но две последние ленты он посвятил Сталину. Год назад в Москве показали «Процесс» — фильм, состоящий из архивных съемок «дела Промпартии» (как известно, никогда не существовавшей). Теперь — больше двух часов хроники прощания со Сталиным.

Сергей Лозница, очевидно, делает фильмы с прицелом на зарубежную аудиторию, для которой подобные массовые тоталитарные реалити-шоу — в диковинку. Но в России, да и вообще на постсоветском пространстве 135 минут прощания со Сталиным после 70 с лишним лет сюрреализма в режиме онлайн как-то многовато. О знаменитой давке на похоронах, в которой погибли люди, — ни кадра, ни слова. Реплики режиссера — по традиции только в конце фильма в виде нескольких титров. В «Процессе» эти титры делают весь фильм. В «Государственных похоронах» не делают ничего, тем более что Лозница решил обобщить граждан, погибших от сталинских репрессий, с убитыми в Великую Отечественную, что довольно странно не только для сталинистов.

Сталинисты тоже пришли на московский сеанс. Наверняка готовы были по ходу картины устраивать демарши, кричать, возмущаться, но повода не нашлось: только после окончания робко затянули с галерки «Священную войну». Лозница вполне мог бы сам поставить эту песню на титры, и это было бы хоть каким-то сильным ходом, дополняющим кадры, в которых советские народные массы повально скорбят о кончине Отца. Ведь война вокруг Сталина продолжается сегодня, и очень активно.

Президент «Артдокфеста» Виталий Манский сказал, что в марте, к очередной годовщине смерти вождя, фильм Лозницы может выйти в российский прокат. Под названием «Прощание со Сталиным». Можно смело рекомендовать его к просмотру всему партактиву КПРФ после возложения цветов к могиле. Вполне сгодится для отправления коммунистического культа.

Дешевая британская комедия «Смерть Сталина» в итоге оказывается более значимым высказыванием. Потому ее и запретили в России: британцы, превратив все в фарс, глумятся над вождизмом в стиле «Диктатора» Саши Барона Коэна и камня на камне не оставляют от советского (равно как и любого другого) культа.

А серьезный режиссер Сергей Лозница пытается показать фарс, не прибегая к комедии, пользуясь только официальной хроникой. Пора бы выйти из пыльных киноархивов. Ставить на кон свое имя только для того, чтобы обратить внимание на тему, в наше время странно. Рано или поздно и в далеких от ГУЛАГа Каннах призадумаются, не стоит ли режиссера переместить в номинацию «монтажер». Ведь он сам за то, чтобы бороться с культом личности.