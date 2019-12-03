Наедине с президентом. О чем говорили Путин и Доронина

«Собеседнику» стали известны детали кулуарной беседы Владимира Путина с Татьяной Дорониной.

Вокруг народной артистки СССР Татьяны Дорониной в последние дни много разговоров. С одной стороны, государство отстранило ее от руководства МХАТом имени Горького, с другой – наградило орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Приехав на вручение в Кремль и получив из рук президента орден, Татьяна Васильевна... увела Владимира Путина и провела с ним 40 минут. «Собеседнику» стало известно, о чем они говорили.

Для начала надо сказать, что фон, созданный вокруг театра, продолжает оставаться нервозным. Во МХАТе имени Горького новое руководство во главе с Эдуардом Бояковым якобы запретило артистам общаться с прессой. По крайней мере, так рассказали нам те, кто находится к нему в оппозиции. Они считают, что таким образом им хотят закрыть рты. Мол, если что-то скажешь, будет причина сделать выговор, а потом официально уволить за нарушение корпоративной этики.

На наш вопрос о том, запрещают ли артистам МХАТа имени Горького открыто беседовать с журналистами, в пресс-службе театра ответили так:

– Это неправда, что кто-то запрещает нашим артистам общаться с журналистами, они активно дают интервью. Вот буквально вчера к нам приезжали несколько телеканалов и общались с теми, кто был в театре. А те актеры, которые выступают в так называемой оппозиции, сами себе находят СМИ и общаются с ними довольно часто. Например, с вашей газетой. И никаких проблем с этим нет.

Сама Татьяна Васильевна Доронина, которую отправили на почетную пенсию в должности президента театра, с прессой не общается по своим соображениям. «Собеседник» поговорил с актрисой МХАТа имени Горького, которая непосредственно от Дорониной знает некоторые подробности разговора с Путиным. Актриса все еще числится в штате труппы и попросила сохранить инкогнито.

– Когда Татьяне Васильевне вручили орден, она не стала выступать с трибуны, а просто шепнула Путину, что хочет с ним поговорить один на один. Это была абсолютная импровизация с ее стороны, она никому об этом не говорила. После церемонии к ней подошел Владимир Владимирович и пригласил пройти с ним. Они разговаривали вдвоем, без свидетелей. Доронина рассказала, что целый год не руководит театром. На что наш президент очень удивился и спросил: «А кто же руководит?» Она назвала имя Боякова. Тогда Путин снова спросил: «А кто это?» Доронина развела руками: мол, «сам-то Эдуард Владиславович рассказывает, что вы знакомы с ним лично». «Нет, мы незнакомы», – ответил Владимир Владимирович.

В ответ на вопрос, знакомы ли все-таки г-н Бояков и г-н президент, в театре нам сообщили, что «Эдуард был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2018 году». Но про личное знакомство промолчали.

– В разговоре с президентом Татьяна Васильевна рассказала о Боякове. Например, воронежскую историю, когда было заведено уголовное дело, – продолжила свой рассказ актриса МХАТа имени Горького.

(В 2016 году Бояков проходил свидетелем по делу о хищении денег в Фонде поддержки Воронежской академии искусств, которую он возглавлял. Условные сроки тогда получили проректоры Светлана Шове и Вячеслав Почитаев. Сегодня Светлана Шове работает во МХАТе имени Горького советником по экономическим вопросам. – Ред.)

Эту историю представитель Эдуарда Владиславовича Наталия Федотова отказалась комментировать, поскольку «мы не знаем, что говорила Доронина Путину».

– Выслушав Доронину, Путин спокойно сказал, что его такие истории не очень удивляют, – продолжает наша собеседница. – Потом Татьяна Васильевна высказалась, что эти люди убивают русский психологический театр. Попросила президента поучаствовать в ситуации, когда актеров, которые за нее заступились, снимают с ролей и лишают денежных надбавок. Еще она сказала, что написала и отправила пять писем Путину. А он ответил, что ни одно из них не получал. Пообещал, что разберется в ситуации.

Разобраться в ситуации будет непросто. Такие конфликты с участием великих и заслуженных в театрах не редкость, и часто разделенное актерское сообщество идет до конца.

Игра в «ящике»

Из «Прямого эфира» вырезали «полномочия»

28 ноября на канале «Россия 1» вышла программа «Прямой эфир» с темой «Куда пропала Татьяна Доронина?». В телестудии присутствовали те актеры, которые выступали в поддержку Татьяны Васильевны. Сама она в студии не появилась, но написала много писем и обращений. Программа снималась 5 ноября, но выпустили ее 28-го.

– Почему? Думаю, ждали день награждения, придет ли Доронина и поговорит ли с Путиным, – высказывает свое мнение актер Андрей Чубченко, который 30 лет отработал во МХАТе имени Горького, а сейчас ушел в Малый театр. В эфире передачи он сказал, что был одним из тех, кто готовил Татьяну Васильевну к этой программе. – Мы неделю все это обсуждали с редакторами программы. Доронина не хотела, чтобы передача превратилась в «желтое» ток-шоу. Писали письма Чуриковой, Басилашвили, Михайлову, чтобы они записали свои речи. Команда Боякова говорит, что нас кто-то финансирует, но скажу так: наш ресурс – правда. Кстати, в передаче кое-что вырезали. Например, когда какая-то женщина от Министерства культуры сказала: мол, Доронина получила все полномочия и является президентом театра. Депутат Елена Драпеко ответила, что «зашла на сайт театра и не увидела никаких полномочий Дорониной». Это убрали из «Прямого эфира».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2019 под заголовком «Наедине с президентом».